Уголовное дело возбуждено против сотрудницы опеки, которая лишила сироту жилья

Уголовное дело возбуждено против экс-начальник отдела опеки и попечительства Карасукского района. Она обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— Установлено, что экс-начальник отдела опеки и попечительства, из корыстной и иной личной заинтересованности в период с августа 2021 года по июль 2022 года, совершила действия, явно выходящие за пределы её полномочий, связанные с дачей согласия на отчуждение имущества несовершеннолетнего, — говорится в сообщении.

В результате подросток был лишен единственного жилья, стоимостью более 2,5 млн рублей, которое возвращено ему лишь после вмешательства прокуратуры.

По результатам проведенной прокуратурой проверки в отношении сотрудницы опеки и попечительства возбуждено уголовное дело по п.п. «в,д,е» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий, в отношении несовершеннолетнего, из корыстной и иной личной заинтересованности).

Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре района.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области прокуратура помогла получить жилье трем сиротам.