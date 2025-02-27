Правительство региона подало иски на 100 млн к строителю моста в Новосибирске

Новосибирская область, от имени которой выступает министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области 26 февраля подала иск в Арбитражный суд к ООО «Сибирская концессионная компания» (дочерняя компания ГК «ВИС»), которая ведет строительство четвертого моста в Новосибирске. Сумма исковых требований — 26,7 млн рублей. Заявление пока не принято к производству. В ГК «ВИС» не стали комментировать суть претензий.

Стоит отметить, что 18 февраля правительство региона подало еще один иск к компании — о взыскании неустойки на сумму более 73,2 млн рублей по этой концессии. Третьими лицами по делу выступают МКУ Новосибирской области «Гормост» и ООО «Производственная компания «ВИС».

Напомним, в 2017 году ООО «Сибирская концессионная компания» выиграло концессию по четвертому мосту, сделав шаг на снижение по двум основным критериям: по 50 млн руб — на федеральный грант (на старте был 26, 277 млрд руб) и на минимальный гарантированный доход (47,142 млрд).

Мост планировали сдать до конца 2022 года. Однако дату неоднократно переносили. Пока запуск движения по мосту ожидается в 2025 году. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.

В декабре 2024 года ООО «Сибирская концессионная компания» пыталась через суд добиться признания особым обстоятельством выявление ошибки проектной документации, а также настаивала на том, чтобы правительство области внесло изменения в проектную документацию, передало концессионеру объекты капитального строительства, подлежащие реконструкции, а также продлило сроков выполнения работ. Однако 13 февраля 2025 года Арбитражный суд в удовлетворении иска отказал.

В январе в компании в ответ на запрос редакции рассказали, что работа по возведению всех объектов четвертого моста ведётся в рамках выделяемого концедентом финансирования.

— Сам мостовой переход находится в высокой степени готовности — 96%. Он прошёл испытания на нагрузки и технически готов к пропуску транспорта. Оставшиеся 4% — это монтаж кабельной продукции (выполняется в тёплый сезон), монтаж мачт освещения (ведётся, осталось около трети), окраска опор и части пролётных строений. Разметка и установка дорожных знаков — выполняются перед запуском движения, — уточнили в компании.

Что касается строительной готовности эстакады основного хода, то она составляет 92%, правобережной транспортной развязки — 97%, левобережной развязки — около 80%.

Ранее редакция сообщала, что на строительство ГЧП-поликлиники в Новосибирске добавили еще год. Объект возводится с ноября 2021 года.