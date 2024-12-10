Суд арестовал депутата, въехавшего на машине в автовышку под Новосибирском

Депутата Совета депутатов города Искитима Новосибирской области пятого созыва Виталия Пустотина арестовали.
— Рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Пустотина Виталия за невыполнение законного требования сотрудников полиции, выразившегося в воспрепятствовании посадке в служебный автомобиль для установления личности и составления административного протокола. Пустотин удерживался за служебный автомобиль, пытался скрыться с места происшествия, — говорится в сообщении Бердского городского суда.
Нарушитель взять под административный арест на четверо суток.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, что 9 декабря в Бердске Mercedes уходил от погони и на большой скорости влетел в автовышку. За рулем машины сидел депутат Искитимского горсовета. Известно, что в момент происшествия никто не пострадал.
Ранее редакция сообщала о том, что автобус с пассажирами попал в ДТП под Новосибирском. 11 человек пострадало.
Источник фото: Инцидент Новосибирск
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