Уголовное дело завели за неисполнения контракта в 12,5 млн рублей в Новосибирске

Возбуждено уголовное дело за хищение более 12,5 млн. рублей в связи с неисполнение обязанностей по контракту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина, который заявил о неисполнении поставщиком обязательств по договору поставки. В ходе проверки выяснилось, что потерпевших 13.

— Потерпевшие заключили договор поставки строительных материалов с руководителем юридического лица на общую сумму более 12,5 млн. рублей, однако после оплаты товар не был поставлен, денежные средства не возвращены, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело в связи с мошенничеством. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По информации источника редакции в правоохранительных структурах, речь идет о поставщике — компании ООО «Аларон». По данным Seldon.Basis, УК компании 10 тыс рублей, выручка за 2022 год — 27 млн рублей, чистая прибыль — 157 тыс. Это микроорганизация с одним сотрудником. Компания выступала ответчиком по двум арбитражным делам на 1,28 млн рублей.

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