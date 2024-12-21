Самые популярные у автоугонщиков машины в 2024-м году назвали в Новосибирске

Последние два года в Новосибирске и области основную долю всех преступных посягательств составили преступления против собственности, в структуре которых превалируют кражи чужого имущества и мошенничества. Большой процент преступлений составил угон транспортных средств.

По данным ГУ МВД региона, в прошлом году спросом у автоугонщиков пользовались южнокорейские Hyundai и Kia, чуть меньше немецкие Mercedes-Benz представительского класса.

Однако в 2024-м охотники до чужих «ласточек» поменяли приоритеты и показали себя настоящими «патриотами».

— Наиболее часто подверглись неправомерному завладению без цели хищения такие автомобили, как ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108», — рассказали VN.ru в пресс-службе областного ведомства.

Правоохранители так же отметили, что число угонов транспортных средств в этом году в Новосибирске сократилось на 11%. Больше всего автомобили похищали в Калининском, Кировском, Советском, Ленинском и Первомайском районах города.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область несколько лет находится в «красной зоне» рейтинга Российского Союза Автостраховщиков (РСА) по объёмам мошенничества в этой сфере. Причина — большое количество организованных преступных групп, которые наносят серьёзные убытки участникам рынка.