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Украшение мегаполиса: как новый дом на «Октябрьской» изменит облик города и что даст новоселам

  • 18/03/2024, 13:03

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Украшение мегаполиса: как новый дом на «Октябрьской» изменит облик города и что даст новоселам
На строительном рынке Новосибирска и всей России наметился новый тренд — застройщики возводят квадратные метры не только ради извлечения прибыли, но и формируют новый облик городов.

Все чаще можно встретить предложения о покупке квартир в локациях с созданной внутренней инфраструктурой. «Семейный дом For Stars» от специализированного застройщика «Редфилд» — один из ярких примеров нового концептуального подхода к созданию комфортной среды для жизни.

Украшение мегаполиса: как новый дом на «Октябрьской» изменит облик города и что даст новоселам Дом For Stars находится рядом со станцией метро «Октябрьская». Локация удобно расположена в месте с развитой социальной, торговой и транспортной инфраструктурой. Тем, кто стремится создать максимально комфортные условия для жизни и заодно быть в эпицентре культурных и бизнес-событий города, стоит присмотреться к этой локации. Подробно о ней рассказала руководитель проекта Екатерина Мальцева.

— Екатерина, первый вопрос — почему для реализации проекта выбран именно Октябрьский район. В чем его привлекательность?

— Мы считаем, что Октябрьский район сейчас переживает второе рождение. Можно даже сказать — реновацию. Если посмотреть на участок от станции метро «Октябрьская» до улицы Бориса Богаткова, то там расположен как старый, так и новый жилфонд, в том числе дорогое и статусное жилье. Последнее год от года становится все популярнее. Расти и обновляться начали окрестности улицы Никитина. Это уже отдельная история. Здесь сфокусировано внимание многих застройщиков, и мы тоже стремимся внести вклад в преображение этого участка, усиливаем его своим проектом.

Если говорить о перспективах этого района, то с уверенностью можно сказать о том, что его ждет блестящее будущее. У него есть все шансы стать сердцем мегаполиса. Центр города все более смещается в эту сторону. Со своей стороны мы готовы приложить все усилия, чтобы Октябрьский район процветал, развивались новые его территории, благоустраивались прилегающие к нашему проекту тротуары по улице Ленинградской. Я думаю, многие застройщики захотят подключиться к подобному взаимодействию с городской средой со своими проектами.

— Давайте немного затронем уникальность проекта For Stars с точки зрения архитектуры и благоустройства…

— Изначально мы планировали просто построить дом. Но после изучения рынка и новых конкурентов поняли: для успешного проекта нужно что-то новое — посложнее и поинтереснее. Так произошла трансформация в дом для звезд. Соответственно, это повлияло на изменение концепций благоустройства и мест общего пользования. Сейчас фасады дома и МОПы — все завязано в единую систему с главным символом — звездой. Посыл прост: звезда — наш клиент, проект создан под его современные базовые потребности.

Украшение мегаполиса: как новый дом на «Октябрьской» изменит облик города и что даст новоселам

— Что вы можете отметить в инфраструктуре дома?

— Мы детально продумали общественные локации. Например, не стали разделять общее лобби на два подъезда. Заложили в проект инновационную охранную систему. Она предполагается по всему периметру. Предусмотрели мягкие зоны ожидания для доставок или проведения небольших встреч. В локации для почтовых ящиков появится полка для сумок и урна для спама. Особенность проекта — наличие уборной на первом этаже. Особенно удобно это может быть детям — они могут ей воспользоваться, не поднимаясь в квартиру.
На территории комплекса при благоустройстве появятся детские и спортивные площадки, места для отдыха и работы на свежем воздухе. Это удобно для родителей: они могут устроиться с ноутбуком или планшетом, а заодно присматривать за детьми. Территория дома огорожена, предусмотрен подземный паркинг на 120 мест.

Лапомойку мы решили разместить на улице, чтобы в подъезде не было «болота». В ней также можно мыть, допустим, колеса от велосипеда. Одним словом, мелочам мы постарались уделить пристальное внимание, ведь именно из них складывается комфорт.

— Расскажите о внутреннем наполнении For Stars. Кто автор такого замечательного проекта?

— Проект разрабатывали сотрудники Pergaev Bureau. Они создают места притяжения по всей России. На рынке находятся вот уже 15 лет. У них много наград, они не раз становились лауреатами международных премий.

В основе концепции For Stars лежит идея рационального потребления — люди бережно относятся к ресурсам и исходя из этого планируют свое будущее.

Фирменный стиль сохранен везде: в лобби, входных группах, на этажах и в коридорах. Любой пришедший человек сразу сможет понять, что попал в For Stars. Бывают случаи, когда после ввода в эксплуатацию, фирменность теряется. Но не в нашем случае.

Мы постарались создать такую атмосферу, чтобы человек с порога чувствовал, что он дома. Для этого мы предусмотрели деревянные панели, мягкие массивные кресла, теплый свет. Общественные зоны выполнены в фирменных пастельных тонах, дополнены картинами. Их можно менять в зависимости от сезона.

Украшение мегаполиса: как новый дом на «Октябрьской» изменит облик города и что даст новоселам

— Какие в доме планировки? Какова ценовая политика проекта? Какие способы покупки доступны?

— Квартиры в доме For Stars можно найти под различный бюджет — от 6 до 13 млн рублей. Поскольку концепция проекта — «семейный дом», то и планировки преимущественно большой площади, именно семейные. Это соответствует рынку и запросам покупателей. Квартиры максимально функциональны: нет никому не нужных, излишне заглубленных коридоров, продумана каждая комната, каждый угол. Квартиры-студии представлены в очень деликатной пропорции. Квартирография дома сбалансирована.

Купить квартиру в доме For Stars можно с использованием материнского капитала, по программам господдержки, семейной, траншевой ипотекам в ведущих банках РФ.

«Семейный дом For Stars»
г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 104 стр.
Телефон: +7 (383) 284-17-74
e-mail: forstars@metr-pro.ru
Сайт: for-stars.ru

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость дом For Stars


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