Улица композитора Артемьева появится в Новосибирске

Одна улица Новосибирска будет названа в честь композитора Эдуарда Артемьева. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

― Никита Сергеевич Михалков предложил назвать улицу в Новосибирске именем Эдуарда Артемьева. Я уверен, это абсолютно правильное и реализуемое предложение, ― сказал Травников.

Напомним, что в понедельник, 27 ноября, стартовал первый международный конкурс-фестиваль музыкального и мультимедийного искусства имени Эдуарда Артемьева «Сибириада» в Новосибирске.

На открытии выступил режиссер Никита Михалков.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский пианист Герман Уколов выиграл международный конкурс.