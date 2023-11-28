Улица композитора Артемьева появится в Новосибирске

Одна улица Новосибирска будет названа в честь композитора Эдуарда Артемьева. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
― Никита Сергеевич Михалков предложил назвать улицу в Новосибирске именем Эдуарда Артемьева. Я уверен, это абсолютно правильное и реализуемое предложение, ― сказал Травников.
Напомним, что в понедельник, 27 ноября, стартовал первый международный конкурс-фестиваль музыкального и мультимедийного искусства имени Эдуарда Артемьева «Сибириада» в Новосибирске.
На открытии выступил режиссер Никита Михалков.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский пианист Герман Уколов выиграл международный конкурс.
Фото с сайта правительства Новосибирской области.
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