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Улица Ленина станет пешеходной уже на этих выходных

  • 08/11/2024, 12:00
Автор: Артем Рязанов
Улица Ленина станет пешеходной уже на этих выходных
Улицу закроют для проезда автомобилей до 10 февраля 2025 года

Улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной, но только на время — пока город готовится и отмечает Новый год.

— В связи с подготовкой к Новому году и проведением праздничных мероприятий ул. Ленина временно станет пешеходной, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Улица станет пешеходной с 10 ноября 2024 года по 10 февраля 2025 года от площади Ленина до улицы Советской.

Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам общего пользования.

Водителям рекомендуется быть внимательными на дороге, следовать указаниям дорожных знаков и информационным щитам, а также соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что в прошлом году улица Ленина была пешеходной с 17 ноября по 1 февраля — в течение двух с половиной месяцев.

Ранее редакция сообщала о том, что дизайн-проектом пешеходной улицы Ленина Новосибирск займется в 2025 году.

Фото со страницы вице-мэра Анны Терешковой в Вконтакте

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : улица Ленина Пешеходная улица


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