Новосибирские синоптики рассказали об аномальных морозах в истории города

9 января 1915 года в Новосибирске был зафиксирован самый холодный день в истории города. Температура воздуха опустилась до -51 градуса.
На сайте музея Новосибирска сообщается, что одними из самых холодных в истории города были:
Согласно наблюдениям синоптиков, Новосибирск расположен в зоне континентального климата, для которой характерны как сильные морозы зимой, так и кратковременные оттепели. В среднем климатическая зима в этих краях начинается в середине ноября и заканчивается в конце марта, а холодный период длится примерно 130 дней.
Ранее редакция сообщала о том, что ограничение движение транспорта из-за метели ввели на трассе под Новосибирском.
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