Новосибирские синоптики рассказали об аномальных морозах в истории города

9 января 1915 года в Новосибирске был зафиксирован самый холодный день в истории города. Температура воздуха опустилась до -51 градуса.

На сайте музея Новосибирска сообщается, что одними из самых холодных в истории города были:

февраль 1957 года — температура в некоторые дни месяца опускалась до -48 градусов;

январь 1969 года — во время новогодних праздников столбик термометра опускался до -46 градусов.

Согласно наблюдениям синоптиков, Новосибирск расположен в зоне континентального климата, для которой характерны как сильные морозы зимой, так и кратковременные оттепели. В среднем климатическая зима в этих краях начинается в середине ноября и заканчивается в конце марта, а холодный период длится примерно 130 дней.

Ранее редакция сообщала о том, что ограничение движение транспорта из-за метели ввели на трассе под Новосибирском.