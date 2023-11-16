Голод офисной недвижимости отмечают эксперты в Новосибирске

В Новосибирске фиксируют дефицит офисных помещений высокого класса. Доля свободных площадей в них сократилась до 2%. Потенциальные арендаторы сталкиваются с дефицитом офисов, особенно при поиске помещений от 5 000 кв. метров и больше. По оценкам экспертов, это связано с низкими темпами ввода новых объектов.

— В 2012-2014 годах брокеры, журналисты, аналитики напугали девелоперов, что в Новосибирске перенасыщение офисной недвижимости, и все перестали строить бизнес-центры. У нас в городе уже лет 10 нет никакого строительство современных бизнес-центров, а те бизнес-центры, которые водились, они выкупались крупными компаниями, — утверждает брокер, учредитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров.

При этом, эксперт отмечает, что уход международных компаний никак не повлиял на наличие свободных площадей в городе.

Аналитик-консультант российской гильдии риелторов, директор компании RID Analytics Елена Ермолаева уточнила, что потенциальные арендаторы на площади не только от 5000 кв.м., но даже и от 1000 кв.м. и выше, всегда сталкивались с проблемами в Новосибирске. По ее словам, спрос на офисные помещения вырос за счет того, что компании, ориентированные на внутренний спрос, расширяют свои площади.

Эксперт по коммерческой недвижимости агентства недвижимости Жилфонд Алексей Малов также говорит о нехватке офисов класса А и В. а также называет еще одну причину, которая повлияла на спрос:

— В Новосибирске ситуация с офисными помещениями такова, что качественных офисных помещений всегда не хватает в классе А и В. Но в период пандемии многие офисные центры опустели на 1/3 в связи с идеей, что сотрудники могут работать удалённо. Но как показала практика, в России в большинстве своём, люди дома отдыхают и перестроить этот привычный образ жизни сложно. Да и нужно ли-вопрос? Поэтому после пандемии все спокойно и с облегчением вернулись в свои деловые коллективы, — говорит эксперт.

— Ситуация на рынке офисов Новосибирска в последние месяцы благоприятна для собственников: доля свободных помещений сократилась до минимумов, арендные ставки по свободным площадям растут, — говорит аналитик-консультант.

Тем не менее, Новосибирск относится к городам с самой высокой средней ставкой аренды в офисах. По словам Елены Ермолаевой, в сентябре 2023 года средняя арендная ставка составила по ведущим бизнес-центрам Новосибирска 870 руб. за 1 кв.метр на свободные площади, что на 18% больше по сравнению с декабрем 2022 года.

При этом все эксперты уверены, что в следующем году ситуация на рынке офисной недвижимости вряд ли изменится.

— В следующем году все будет зависеть от общего состояния экономики – от этого зависит количество денег у населения и у компаний. Пока, по тем тенденциям, которые сложились, до конца года будет дефицит площадей и рост арендных ставок на свободные, — говорит Елена Ермолаева.

Александр Назаров более категоричен. По его прогнозам, изменения можно будет наблюдать не раньше 2026 года.

— Я не вижу, как можно утолить текущий голод. Ситуация в ближайшие год-два кардинально не изменится. Девелоперы боятся строить офисы. Причин несколько: не понятны сроки окупаемости, высокая себестоимость строительства. К тому же больше денег можно заработать на строительстве и продаже жилых новостроек. Это одна из основных причин, почему народ перестал вкладываться в бизнес- центры. И ситуация вряд ли существенно изменится до 2025-2026 годов, — констатировал он.

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