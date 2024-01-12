Вторые сутки без отопления в домах остаются жители Новосибирска

Несколько многоэтажек в Кировском районе Новосибирска вторые сутки остаются без тепла после аварийного отключения в ночь на 11 января.

В колл-центре НТСК жильцам пояснили, что со стороны их организации все работы выполнены.

— Заявку по Кировскому району закрыта вчера вечером, — сообщила диспетчер.

Жильцы дома 33 по улице Палласа жалуются, что в ЖЭУ, которое обслуживает их дом, трубки не берут, поэтому вопросы о сроках запуска теплоснабжения остаются без ответа.

В домах на Петухова, ситуация не намного лучше.

— В нашем доме крайние подъезды в угловых комнатах трубы ледяные, — рассказала Ирина, проживающая в одном из домов на Петухова.

Между тем в СГК дали официальный ответ на звонки и вопросы новосибирцев о восстановлении теплоснабжения в домах левобережья.

— Уважаемые жители, мы видим ваши вопросы и комментарии. Ситуация на утро такая: тепло подали для всех жилых домов, управляющие компании еще ведут запуск систем теплоснабжения в домах. Для этого привлечены 69 бригад жилищных организаций. Наши специалисты продолжают регулировку гидравлических режимов. К сожалению, эта поэтапная работа требует времени, — сообщили в теплоснабжающей компании.

На 7 часов утра проблемы с качеством теплоснабжения сохраняются в домах в Ленинском районе: улицы 9 Гвардейской Дивизии, Связистов, Космическая, Ватутина, атак же в микрорайонах Горский и Башня.

В Кировском районе без тепла остаются: жилмассив Затулинский, улицы Паласса, Бурденко, Мира, Комсомольская, и Саввы Кожевникова.

Полное восстановление теплоснабжения ожидается до 18 часов 12 января.

Напомним, жители Кировского и Ленинского районов города остались без тепла и горячей воды в ночь на 11 января. Причиной отключения стала авария на ТЭЦ.

Ранее редакция сообщала о том, что медики новосибирской областной больницы отправили пациентов домой из-за холода в палатах, а так же отменили все плановые операции.