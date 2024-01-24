Улицы Забалуева и Дукача соединят новой развязкой в Новосибирске

Мэрия планирует продлить улицу Забалуева в Ленинском районе. Для этого собирается построить новую дорогу до улицы Дукача.

— Утвердить проект межевания территории и присвоить земельному участку новый адрес, — говорится в документе опубликованном на сайте мэрии.

Стоить отметить, что в ноябре прошлого года рассказали о планах продления улицы Дукача до Толмачевского сельсовета после 2030 года.

Напомним, что в 2024 году реконструируют дорогу до озера Чаны в Новосибирской области. На данный момент дорога не соответствует требованиям безопасности дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что более 56 миллионов выделили на ремонт дороги в Новосибирской области.