Улицы Забалуева и Дукача соединят новой развязкой в Новосибирске

Мэрия планирует продлить улицу Забалуева в Ленинском районе. Для этого собирается построить новую дорогу до улицы Дукача.
— Утвердить проект межевания территории и присвоить земельному участку новый адрес, — говорится в документе опубликованном на сайте мэрии.
Стоить отметить, что в ноябре прошлого года рассказали о планах продления улицы Дукача до Толмачевского сельсовета после 2030 года.
Напомним, что в 2024 году реконструируют дорогу до озера Чаны в Новосибирской области. На данный момент дорога не соответствует требованиям безопасности дорожного движения.
Ранее редакция сообщала о том, что более 56 миллионов выделили на ремонт дороги в Новосибирской области.
Фото: Freepik — awesomecontent
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