СК возбудил дело после избиения школьника в микрорайоне КСМ в Новосибирске

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после избиения 13-летнего школьника группой подростков в Первомайском районе города.

Инцидент произошел 18 января в микрорайоне КСМ. Семиклассник и его друг вышли из автобуса №54к на остановке «Радиостанция-2», когда их начали преследовать несколько подростков. Они вдогонку выкрикивали в адрес мальчиков оскорбительные фразы и провоцировали на конфликт. Однако, не дождавшись ожидаемой реакции на нецензурные реплики, преследователи повалили семиклассника на землю и начали избивать. Пинки и удары кулаками наносились преимущественного по голове оппонента. После того, как мальчик перестал оказывать сопротивление, один из агрессоров вытащил его на проезжую часть под колеса подъезжающего автомобиля.

Всё это происходило на глазах у прохожих. Ни один из очевидцев не вступился за школьника, не попытался разнять и даже не сделал подросткам замечание.

Избиение попала на камеры видеонаблюдения, установленные на одной из многоэтажек.

— Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщила Infopro54 старший помощник руководителя СУ СК РФ по связям со СМИ Елена Коновалова.

Ранее редакция сообщала о подростках, совершивших налет на ТЦ в Кировском районе Новосибирска. После неудачной попытки украсть шампунь, хулиганы вернулись, разбили стеклянные перегородки и распылили газ из баллончика в помещении торгового центра.