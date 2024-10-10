Шесть хостелов с мигрантами-нелегалами закрыли в Хилокском жилмассиве

В этом году в жилмассиве Хилокский были закрыты шесть нелегальных хостелов на 130 койко-мест.

— У граждан не было соответствующей документации на осуществление гостиничной деятельности, — отметил в разговоре с Сиб.фм заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь.

Также было возбуждено четыре уголовных дела по так называемым «резиновым квартирам» в Хилокском жилом массиве. Расследуются два уголовных дела по фактам ненадлежащего оказания гостиничных услуг.

А за пределы Российской Федерации из жилмассива было выдворено 424 нелегальных мигранта.

Отметим, что за восемь месяцев 2024 года в область прибыло 270 000 иностранных граждан. В отношении 4 000 мигрантов было принято решение о запрете въезда в страну.

Ранее редакция сообщала о том, что после рейдов по злачным местам мигрантов 35 из них депортируют из Новосибирска.