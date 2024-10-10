По окнам высотки на Кавалерийской в Новосибирске стреляет неизвестный

Местные жители сообщили, что уже несколько дней подряд по окнам дома № 3/1 на улице Кавалейрийской в жилом комплексе «Лео» стреляет таинственный «ворошиловский стрелок». В результате стёкла разбиваются вдребезги.
Пост об этом происшествии был опубликован в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск». В комментариях подписчики предположили, что стреляющий использует пневматическое ружьё, так как обычная «воздушка», по их мнению, не способна на такой мощный выстрел.
— Ищете тех, кто будет устанавливать окна.
— Каждый развлекается как может.
— Стреляет с одной точки, скорее всего из окна соседнего дома, дело времени, поймают.
В МВД по Новосибирской области рассказали, что заявление о порче имущества поступило.
— Проводится проверка, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что менеджер автосалона выстрелил в недовольного клиента в Новосибирске.
Источник фото: Инцидент Новосибирск
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