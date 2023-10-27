Умер двукратный Олимпийский чемпион Виктор Маматов

Не стало двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Маматова. Трагичную новость сообщил Союз биатлонистов России. Коллеги выразили соболезнования родным и близким чемпиона.

Виктор Фёдорович Маматов родился в 1937 году в Белово Кемеровской области.

На счету известного биатлониста золотые медали Олимпийских игр 1968 и 1972 годов. Спортмен был знаменосцем олимпийской команды СССР на Играх-1968 в Гренобле. Также он являлся четырехкратным чемпионом мира.

После завершения карьеры Маматов успешно работал тренером и чиновником. Многое сделал для развития и популяризации биатлона в стране.