В Сузуне простятся с бойцом ЧВК «Вагнер»

Сегодня в рабочем поселке Сузун состоится траурное прощание с бойцом ЧВК «Вагнер» Сергеем Меркуловым. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сузунского района в ВКонтакте. После прощания начнется митинг.
Напомним, что в Искитиме простились с Алексеем Давыденко, погибшим в зоне СВО.
Церемония захоронения состоялась на воинском кладбище под залпы орудия и живой оркестр.
Родственникам Алексея Давыденко был передан орден Мужества, который присвоен ему за мужество и проявленную отвагу в ходе специальной военной операции, посмертно.
Ранее редакция сообщала о том, что ещё один житель Новосибирской области погиб в ходе спецоперации.
Фото со страницы администрации Сузунского района в ВКонтакте
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