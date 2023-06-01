В Сузуне простятся с бойцом ЧВК «Вагнер»

Сегодня в рабочем поселке Сузун состоится траурное прощание с бойцом ЧВК «Вагнер» Сергеем Меркуловым. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сузунского района в ВКонтакте. После прощания начнется митинг.

Напомним, что в Искитиме простились с Алексеем Давыденко, погибшим в зоне СВО.

Церемония захоронения состоялась на воинском кладбище под залпы орудия и живой оркестр.

Родственникам Алексея Давыденко был передан орден Мужества, который присвоен ему за мужество и проявленную отвагу в ходе специальной военной операции, посмертно.

Ранее редакция сообщала о том, что ещё один житель Новосибирской области погиб в ходе спецоперации.