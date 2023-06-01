Закрытие генконсульства Германии в Новосибирске оценили в Госдуме

Германия не может полностью перестать выдавать визы, поэтому ограничивает их получение за счет сокращения числа сотрудников. Об этом сообщает Лента.ру с ссылкой на Светланы Журова, первого зампреда комитета Госдумы по международным делам.

Ранее появилась информация о том, что консульство Германии больше не будет принимать заявки на визы в Новосибирске.

— Визовые отделы Генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31 мая 2023 года, — говорится на сайте представительства Германии в России.

С июня оформить визу в Германию можно будет только в посольстве, расположенном на территории Москвы.

Однако визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, при этом сроки обработки заявлений могут увеличиться из-за почтовой пересылки документов из одного региона в другой.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска предложил открыть в городе генконсульство Китая.