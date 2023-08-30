Компания из Ростова подала иск к Спецавтохозяйству Новосибирска на 168 млн рублей

Кредитор ООО «Строительные и ремонтные технологии» направил в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о признании договора, заключенного между ООО «Экология-Новосибирск» и МУП «Спецавтохозяйство» в декабре 2020 года, недействительным. Истец требует взыскать с муниципального предприятия в пользу бывшего регоператора Новосибирской области 168 млн рублей.

Кроме того, заявитель потребовал запросить у «Спецавтохозяйства» договоры, которые компания заключила с рядом партнеров в 2021 году: ООО «КвантЭко», ООО «Экологическая компания», ООО «Чистый дворНСК», ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», ООО «Грин Терра», ФГБУ «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного центра», ООО «СибТрансСервис», ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и ООО «А ЭКО».

ООО «Строительные и ремонтные технологии» (Ростов-на-Дону) создано в 2017 году. Директор — Юлия Филенко, собственник — Станислав Рогожников. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. УК — 10 тысяч рублей, выручка — 16,62 млн рублей (-3% к 2021 году), чистая прибыль — 3 млн рублей (+75%).

Еще один кредитор — ООО «Компания проектного финансирования» — потребовал включить в реестр требований кредиторов 45 млн рублей.

Судя по данным Seldon.Basis, компания создана в 2016 году. УК — 10 тысяч рублей, чистая прибыль — 341 млн рублей (-2 399% к 2021 году). Директор — Андрей Чемодуров, собственник — ООО «ПО «ВИС». Компании принадлежит 75% ООО «Экологии-Новосибирск».

Напомним, решением Арбитражного суда Новосибирской области «Экология-Новосибирск» признана банкротом в марте 2023 года. В отношении компании введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен Владислав Баряев.

В мае 2023-го Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил ходатайство ООО «Экосервис» по делу о банкротстве регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск». «Экосервис» потребовал наложить арест на недвижимое имущество контролирующих должника компаний (ООО «ЭкоТранс-Н», ООО «КПФ», ООО «ПФ ВИС» и АО «Группа ВИС») на сумму более 880 млн рублей. Также компания просила запретить осуществление сделок с этим имуществом.

В качестве регоператора вместо «Экологии-Новосибирск» сейчас работает муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». Кроме того, МУП выиграл два концессионных конкурса на строительство мусорных полигонов.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-директора «Экологии-Новосибирск» суд обязал выплатить более 10 млн рублей штрафа.