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Инновации

В новосибирском вузе создают автономного робота для складов

Автор: Артем Рязанов

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Разработчики переходят к стадии сборки полноразмерного прототипа

Магистранты НГТУ НЭТИ разрабатывают прототип мобильного логистического робота с гибридной навигацией. Проект реализуется под руководством доцента Ирины Яковины.

Аппаратная часть включает мотор‑редукторы, датчики, микроконтроллеры и лидар: это позволяет роботу выполнять такелажные задачи и безопасно передвигаться. Так, инфракрасный датчик линии помогает следовать по маршруту, а лидар корректирует навигацию.

Магистрант Никита Галета создал для робота систему технического зрения — она анализирует пространство в реальном времени и строит оптимальные маршруты: по разметке либо по кратчайшему пути. Робот способен подъезжать к паллете, определять класс товара и перемещать его — например, на полку или в зону выдачи. Если нужная полка занята, устройство находит ближайшую свободную и запоминает, где разместил товар.

Алгоритмическое обеспечение поддерживает ручное управление (через джойстик, приложение или интерфейс) и автономные режимы. Гибридный алгоритм сочетает движение по линии, SLAM‑навигацию на базе лидара и техническое зрение; предусмотрен также режим для работы в условиях частичной неопределённости. Модульная архитектура упрощает доработку, а интеграция с ROS делает робота адаптивным к динамичной складской среде. Кроме того, разработаны роевые (swarm) алгоритмы для координации нескольких роботов.

Сейчас логика и алгоритмы отлажены на симуляционных данных; далее разработчики планируют перенести решения на физический прототип и собрать полноразмерного складского робота.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские разработчики создали ИИ-помощника для изучения иностранных языков.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Инновации

Регионы : Новосибирская область

Теги : скад робот прототип НГТУ

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В Новосибирске фасад конструктивистского здания «Динамо» выкрасили в серый цвет

«Паутина» против дронов: в Твери показали систему защиты критической инфраструктуры от БПЛА

Автор: Артем Рязанов

Компания «РТ‑Проектные технологии» (совместно с «Стандарт Электрик») представила систему защиты от БПЛА «Паутина». Модульные металлоконструкции выдерживают прямое попадание дрона массой до 200 кг, летящего со скоростью 250 км/ч, заявили в компании. Система нацелена на защиту объектов высотой свыше 25 м — нефтехранилищ, электроподстанций, складов и др. Система уже тестируется на объектах топливно‑энергетического комплекса: проходит испытания на стойкость к разным типам БПЛА и сейсмоустойчивость.

Военные эксперты комментируют в соцсетях, что аналогичные решения из металлической сетки уже много лет успешно применяются для защиты объектов в государствах Персидского залива. Они наиболее эффективны в связке с мобильными огневыми группами, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), зенитными комплексами.

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Психоневрологический интернат в НСО покупает интеллектуального робота за 1,3 млн ₽

Автор: Мария Гарифуллина

Успенский психоневрологический интернат, расположенный в Мошковском районе Новосибирской области, покупает сервисного робота с искусственным интеллектом. Процедура закупки состоялась в июне текущего года. Начальная цена контракта составляет 1,3 миллиона рублей.

Согласно документам закупки, интернат решил приобрести робота модели AI Xiaoyu YT-1-13 PRO или сопоставимое с ним устройство. Робот должен быть ростом не менее 120 сантиметров, оснащен сенсорным экраном диагональю не менее 13,3 дюйма. Он должен уметь распознавать лица и голос, вести диалог, отвечать на вопросы, петь, танцевать, рассказывать истории и проводить экскурсии по заданному маршруту. Максимальная скорость движения составляет 1,2 метра в секунду. Устройство оснащено лазерным радаром с дальностью измерения до 25 метров и камерой с разрешением не менее 8 мегапикселей.

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Космонавт из Новосибирска Анна Кикина прибыла на МКС

Автор: Юлия Данилова

14 июля в 17:47:43 по Москве с 31-й площадки Байконура взлетел пилотируемый корабль «Союз МС-29», который отправился на МКС. В экипаже 75-ой экспедиции Пётр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон. Они успешно состыковались со станцией, где их встретили космонавты и астронавты действующей экспедиции МКС-74: Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Андрей Федяев, Кристофер Уилльямс, Джессика Меир​, Джек Хэтэуэй и Софи Адено.

Пётр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон будут работать на орбите 261 сутки. За это время космонавты и астронавты выполнят 38 экспериментов, включая: «Газоанализатор-ФС», «Теледроид» и «Солнце-Терагерц».

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Между двух огней: советник главы СО РАН объяснил почему Валентин Пармон не ответил прокуратуре

Автор: Юлия Данилова

В Советском районном суде Новосибирска 14 июля завершилось рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о дисквалификации председателя СО РАН Валентина Пармона. В апреле этого года Валентин Пармон был привлечён к ответственности за невыполнение требований прокуратуры и получил штраф в размере 2 тысяч рублей. Однако, по данным суда, запрашиваемые финансовые документы так и не были предоставлены в ведомство. Повторное игнорирование законного запроса прокуратуры Советского района стало причиной для переквалификации наказания в виде дисквалификации сроком на полгода.

Советник главы СО РАН, отвечающий за взаимодействие отделения с ДНР и историческими территориями, Андрей Бударин, объяснил Infopro54 почему председатель СО РАН Валентин Пармон не смог ответить на запрос прокуратуры и предоставить необходимые документы: у него затребовали информацию, не подлежащую разглашению.

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Суд подтвердил дисквалификацию председателя СО РАН Валентина Пармона

Автор: Оксана Мочалова

В Советском районном суде Новосибирска завершилось рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о дисквалификации председателя СО РАН Валентина Пармона. Судья отклонила доводы защиты, подтвердив законность решения первой инстанции. Шестимесячный запрет на исполнение административных функций для академика вступил в законную силу.

В апреле этого года Валентин Пармон был привлечён к ответственности за невыполнение требований прокуратуры и получил штраф в размере 2 тысяч рублей. Однако, по данным суда, запрашиваемые финансовые документы так и не были предоставлены в ведомство. Повторное игнорирование законного запроса прокуратуры Советского района стало причиной для переквалификации наказания в виде дисквалификации сроком на полгода.

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Новосибирские ученые презентовали новую книгу о кошках и эволюции

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске состоялась презентация книги известного новосибирского учёного Павла Бородина и его коллеги Любови Малиновской. О выходе этой книги, которая называется «Кошки, гены и эволюция», Институт цитологии и генетики СО РАН сообщал в начале июня. 12 июля авторы встретились с читателями и поговорили с ними о кошках.

Павел Бородин уже много лет объясняет вопросы генетики на кошках. Первая его книга на эту тему вышла в 90-е годы тиражом 100 тысяч экземпляров. Новая книга, вышедшая в 2026 году, напечатана тиражом 3 тысячи экземпляров. Сейчас для научно-популярной литературы это считается большим тиражом. Однако, учитывая всеобщую любовь к кошкам, не исключено, что издательству придётся выпускать дополнительные тиражи. Сами авторы пока осторожны в прогнозах.

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