В новосибирском вузе создают автономного робота для складов

Магистранты НГТУ НЭТИ разрабатывают прототип мобильного логистического робота с гибридной навигацией. Проект реализуется под руководством доцента Ирины Яковины.

Аппаратная часть включает мотор‑редукторы, датчики, микроконтроллеры и лидар: это позволяет роботу выполнять такелажные задачи и безопасно передвигаться. Так, инфракрасный датчик линии помогает следовать по маршруту, а лидар корректирует навигацию.

Магистрант Никита Галета создал для робота систему технического зрения — она анализирует пространство в реальном времени и строит оптимальные маршруты: по разметке либо по кратчайшему пути. Робот способен подъезжать к паллете, определять класс товара и перемещать его — например, на полку или в зону выдачи. Если нужная полка занята, устройство находит ближайшую свободную и запоминает, где разместил товар.

Алгоритмическое обеспечение поддерживает ручное управление (через джойстик, приложение или интерфейс) и автономные режимы. Гибридный алгоритм сочетает движение по линии, SLAM‑навигацию на базе лидара и техническое зрение; предусмотрен также режим для работы в условиях частичной неопределённости. Модульная архитектура упрощает доработку, а интеграция с ROS делает робота адаптивным к динамичной складской среде. Кроме того, разработаны роевые (swarm) алгоритмы для координации нескольких роботов.

Сейчас логика и алгоритмы отлажены на симуляционных данных; далее разработчики планируют перенести решения на физический прототип и собрать полноразмерного складского робота.

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