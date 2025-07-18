Суд вынес приговор по делу о мошенничестве при строительстве спасательного центра

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор руководителям ООО Строительная Компания «Союз военных строителей» Максиму и Денису Плотниковым, которых признали виновными по делу мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом рассказали в региональной пресс-службе судов общей юрисдикции.

В результате следственных действий выяснилось, что ООО СК «СВС» заключило с ГУ МЧС России по НСО государственный контракт на строительство и реконструкцию «Сибирского спасательного центра МЧС» в рабочем поселке Коченево.

После того, как ООО братьев-мошенников получило от заказчика аванс, Денис Плотников начал один за другим заключать договоры на поставку самых дешевых стройматериалов, не соответствовавших требованиям, указанным в проектно-сметной документации. Таким образом руководители строительной фирмы нанесли общий бюджету ущерб размером в 3,7 миллионов рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд приговорил Плотниковых к условному заключению с обязательным условием полностью компенсировать материальный ущерб, нанесенный ГУ МЧС России по НСО. Помимо этого, служители Фемиды на 2 года лишили братьев-мошенников права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

— Братьям Плотниковым Денису и Максиму назначены наказания на срок четыре года шесть месяцев условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 700 000 рублей. Суд лишил их права на два года заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, — поделились деталями в пресс-службе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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