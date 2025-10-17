Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО

В преддверии старта отопительного периода в Новосибирской области сотрудники энергетической компании провели модернизацию 39 трансформаторных подстанций. Данные мероприятия реализованы в рамках производственных планов «Россети Новосибирск», цель которых – обеспечение готовности электросетей региона к пиковым зимним нагрузкам и повышение стабильности электроснабжения потребителей.

Завершающий этап капитального обновления энергетических объектов был осуществлен осенью в ряде сельских районов, включая Карасукский, Убинский и Чистоозерный. По аналогии с другими территориями, эксперты произвели замену корпусов трансформаторных подстанций, что позволит усилить защиту трансформаторов и прочего оборудования от негативного влияния окружающей среды, а следовательно, и повысить надежность электроснабжения населенных пунктов.

Модернизированные за период короткого сибирского лета и начала осени энергетические объекты обеспечивают электричеством не только тысячи жилых домов по всей территории области, но и большое количество социально важных учреждений. В их число входят котельные, фельдшерско-акушерские пункты, вышки сотовой связи, детские сады, дома культуры и системы наружного освещения, что оказывает непосредственное влияние на уровень жизни населения и развитие экономики региона.

На осуществление целевой программы по обновлению корпусов подстанций энергетическая организация выделила около 20 млн рублей. В общей сложности на техническое обслуживание и ремонт электрических сетей в течение 2025 года компания планирует направить свыше 1,8 млрд рублей.