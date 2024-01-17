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Конкурс по выборам мэра Новосибирска планируют объявить 14 февраля

  • 17/01/2024, 12:33

Конкурс по выборам мэра Новосибирска планируют объявить 14 февраля
А на следующей сессии рассмотреть кандидатуры на пост нового градоначальника Новосибирска.

— Пока решили, что объявим конкурс по выборам мэра Новосибирска на ближайшей сессии горсовета 14 февраля, — сообщил Infopro54 председатель комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский.

До этого пройдет формальное рассмотрение проекта о конкурсе на профильной комиссии, которую возглавляет депутат.

— Думаю, что все процедуры пройдут в течение месяца и в конце марта- начале апреля на следующей сессии мы рассмотрим кандидатуры на пост нового градоначальника Новосибирска, — добавил Андрей Гудовский. — Пока так все складывается. Думаю, что тянуть не будем, в этом нет смысла.

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Напомним, в конце 2023 года стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит с должности. Он написал заявление на отпуск и формально числится в должности до 24 января,  но исполняющим обязанности главы города уже был представлен Олег Клемешов.

29 декабря 2023 года спикер горсовета Дмитрий Асанцев сообщил, что, согласно принятым правилам, вся процедура выбора нового мэра Новосибирска займет 60 дней.

— В течение 30 дней на сессии (горсовета) объявляется (об отставке), принимается решение — назначается конкурсная комиссия и принимаются документы в течение месяца. <….> То есть в течение, условно говоря, 60 дней все процедуры будут завершены, — сказал Асанцев.

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Напомним, конкурс по выбору мэра будет проходить в два этапа. На первом кандидаты пройдут письменное тестирование. Им будет предложено 30 вопросов. В следующий этап пройдут те, кто ответит минимум на 16 вопросов.

Второй этап включает в себя собеседование, на котором кандидаты представят программы развития города. В ней необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по сферам: занятость населения, развитие социальной инфраструктуры, экономическое развитие (производство, строительство, услуги, инвестиционная деятельность), анализ доходной и расходной частей бюджета города Новосибирска, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная деятельность, развитие транспортной инфраструктуры, сферы образования, медицинской помощи населению, демографические характеристики населения города Новосибирска, сферы культуры, отдыха населения, спорта. При этом, каждая сфера общественных отношений описывается на основании конкретных фактических данных, имеющихся в открытых источниках, содержит анализ существующих проблем, мер, направленных на их решение с указанием имеющихся для этого ресурсов.

Кроме того, претендент на должность градоначальника должен отразить в программе схему организации управления мэрией города Новосибирска с приложением проекта структуры.

На собеседовании претендентам необходимо ответить на вопросы от членов конкурсной комиссии, состоящей из 8 человек (из них половину назначает губернатор, половину — горсовет). Оцениваться кандидаты будут по пятибалльной шкале. Победителю необходимо набрать от 2,6 баллов и выше. В итоге, на обсуждение сессии горсовета будут представлены не менее двух кандидатов.

Ранее редакция сообщала о том, что до 20 января горсовет Новосибирска проводит опрос какими качествами должен обладать идеальный мэр. 

Фото пресс-службы горсовета Новосибирска

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Рубрики : Власть Политика Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : выборы мэра Новосибирска Андрей Гудовский


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