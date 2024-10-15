Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» начал работу в Новосибирской области

«Поезд Победы» представляет собой выставочную экспозицию, посвящённую подвигу советского народа во время войны, погружая посетителей в военные реалии. Через образы героев проект стремился передать собирательный облик поколения Победителей.

Заместитель губернатора Валентина Дудникова отметила, что сохранение исторической правды о войне и воспитание патриотизма у молодежи являются ключевыми задачами правительства Новосибирской области.

Экспозиция уникальна, «Поезд Победы» – это единственный в мире иммерсивный музей, представляющий собой сочетание традиций и технологий, но прежде всего это музей эмоций. Каждый, кто приходит сюда, переживает как ретроспективные, так и личные чувства. Интересно наблюдать, как в поезде встречаются молодые герои, а затем мы видим их повзрослевшими, искалеченными войной. Поэтому «Поезд Победы» — это история целой эпохи, отраженная в моментах и жестах, подчеркнула Валентина Дудникова.

Уникальный «Поезд Победы», прибывший в Новосибирскую область в преддверии юбилейного праздника Великой Победы, создает атмосферу исторической эпохи с помощью современных технологий. Гостям выставки предлагают пройти через 10 тематических вагонов, где они могут увидеть первые дни войны, фронтовые сражения, масштабные разрушения, эвакуацию раненых на санитарном поезде и ужасы концлагерей. Завершается экспозиция вагоном с радующимися солдатами, возвращающимися домой в День Победы. Выставку сопровождает аудиогид с рассказом 19-летней участницы Великой Отечественной войны Лидии, которая в столь юном возрасте была машинистом поезда. Голос героини озвучила заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева.

В прошлом году создатели проекта продолжили историческую тему и добавили новый выставочный вагон, посвященный правосудию по делам о преступлениях против человечности в годы Второй мировой войны. Первая часть вагона касается разработки биологического оружия японской армией с воссозданием интерьеров биолабораторий, где проводились жестокие эксперименты. Вторая часть демонстрирует зал судебного процесса в Нюрнберге с фигурами подсудимых и фрагментом фильма, представленного как доказательство их вины.

Передвижная выставка будет работать в Новосибирской области с 15 по 17 октября, а также доступен виртуальный тур (360 градусов).

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