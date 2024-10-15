Вор, обронивший паспорт при краже, предстанет перед судом Новосибирска

В Новосибирске 21-летний парень предстанет перед судом за хищение из магазина
9 сентября 2024 года примерно в 18:30 обвиняемый, находясь в продуктовом магазине, взял с витрины 17 упаковок мясных изделий общей стоимостью 5400 рублей. Он сложил их в пакет, который был при нём, и, не оплатив покупку, направился к выходу из магазина.
— Преступные действия обвиняемого стали очевидны сотруднику магазина, которая попыталась его остановить, взяв мужчину за рукав куртки, и потребовала вернуть похищенное, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Однако он вырвался и выбежал из магазина, обронив сумку с паспортом. Вскоре сотрудники полиции смогли установить личность мужчины.
Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее редакция сообщала о том, что суд выписал штраф за комментарий к посту в Telegram.
Источник фото: прокуратура Новосибирской области
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