Вор, обронивший паспорт при краже, предстанет перед судом Новосибирска

В Новосибирске 21-летний парень предстанет перед судом за хищение из магазина

9 сентября 2024 года примерно в 18:30 обвиняемый, находясь в продуктовом магазине, взял с витрины 17 упаковок мясных изделий общей стоимостью 5400 рублей. Он сложил их в пакет, который был при нём, и, не оплатив покупку, направился к выходу из магазина.

— Преступные действия обвиняемого стали очевидны сотруднику магазина, которая попыталась его остановить, взяв мужчину за рукав куртки, и потребовала вернуть похищенное, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Однако он вырвался и выбежал из магазина, обронив сумку с паспортом. Вскоре сотрудники полиции смогли установить личность мужчины.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала о том, что суд выписал штраф за комментарий к посту в Telegram.