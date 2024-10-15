Девушка из Новосибирской области погибла под камнепадом на Алтае

Спасатели МЧС России эвакуируют туристов с маршрута в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района Алтайского края.

14 октября зарегистрированная туристическая группа из 12 человек попала под камнепад. Одна из участниц группы, 18-летняя девушка из Бердска, погибла на месте. Еще двое туристов получили травмы. В данный момент проводится эвакуация пострадавших.

— Вчера до наступления темноты спасателям Онгудайской пожарно-спасательной части №8 удалось эвакуировать одну из пострадавших, она шла самостоятельно с другими членами группы на встречу специалистам МЧС России, — говорится в сообщении МЧС по Алтайскому краю.

Пострадавшую доставили в Акташскую больницу с травмой головы.

На место происшествия отправилась группа спасателей МЧС России в составе девяти человек и двух единиц техники.

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