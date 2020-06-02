В регионе планируется достроить семь долгостроев с привлечением средств ППК «Фонд»

Под контролем министерства строительства Новосибирской области пополнился список долгостроев региона, которые будут достраиваться с применением механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (ППК «Фонд»), сообщили в пресс-службе регионального правительства. Всего в текущем году с участием средств Фонда в регионе планируется достроить семь домов.

— В 2020 году в список дополнительно вошли еще три объекта в г. Новосибирске. Два из них – объекты группы компаний ПТК-30 по ул. Вилюйская, 5 и 6, один – дом 11 микрорайона Закаменский (ЖСК). Еще четыре заявки на софинансирование из средств Фонда для достройки наиболее проблемных объектов при содействии минстроя региона было подано в 2019 году. Это дома 12 и 13 в микрорайоне Закаменский г. Новосибирска, дом в п. Краснообск и дом в г. Обь, — прокомментировали в региональном минстрое.

Отмечается, что при поддержке минстроя Новосибирской области конкурсному управляющему застройщика микрорайона «Ваш выбор» ГК ПТК-30 удалось оперативно и в полном объеме подготовить необходимые документы для отправки заявки на участие в достройке объектов с помощью механизмов ППК «Фонд», в конце мая 2020 года Губернатором Новосибирской области подписано ходатайство в ППК «Фонд» на финансирование мероприятий по достройке.

Завершение строительства этих объектов может быть начато в 2020 году, а ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году. Это позволит дополнительно восстановить права более 550 граждан.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, возможность получить финансирование достройки проблемного объекта с участием механизма ППК «Фонд» есть у большинства групп граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Для этого конкурсным управляющим либо ЖСК, созданным гражданами для достройки объектов, необходимо подготовить соответствующую заявку на участие в данной программе с приложением списка документов в ППК «Фонд». Вся работа по подготовке документов и достройке проблемных домов с участием средств ППК «Фонд» ведется под контролем и при непосредственном участии минстроя региона.

При этом, в мистрое подчеркнули, что ППК «Фонд» серьезно подходит к подбору документов, необходимых для предоставления средств на достройку проблемных домов – комплект необходимых документов содержит 39 позиций. Одним из обязательных условий для достройки дома с участием средств Фонда является завершение установленных действующим законодательством банкротных процедур в отношении недобросовестных застройщиков.

— Работа с ППК «Фонд» – для нашего региона механизм новый, мы только начинаем работу в этом направлении. При этом в Новосибирской области продолжает действовать целый ряд мер поддержки в сфере долевого строительства. В их числе технологическое подключение объектов к инженерным коммуникациям, реализация масштабных инвестиционных проектов (МИП). Те ЖСК, которые настроены конструктивно на завершение строительства и ввод в эксплуатацию своих домов, при поддержке минстроя региона могут воспользоваться наиболее удобными алгоритмами поддержки, — отметил Алексей Колмаков.

Напомним, в Новосибирской области в 2020 году достройка проблемных домов впервые будет осуществляться с использованием алгоритма работы ППК «Фонд». В марте 2020 года Губернатором Новосибирской области подписано соглашение с ППК «Фонд» о предоставлении субсидии в размере более 1 млрд рублей на завершение строительства проблемных многоквартирных домов. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования. В бюджете региона в 2020 году на эти цели предусмотрено более 289,5 млн рублей, в 2021 году – 200 млн рублей, в 2022 – 200 млн рублей.

Фото: pixabay.com, автор- ZZML