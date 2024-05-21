Упавший балкон в центре Новосибирска заинтересовал прокуратуру

Прокуратура Центрального района Новосибирска организовала проверку по факту частичного обрушения балконной плиты на девятом этаже жилого дома по адресу: ул. Орджоникидзе, 27.
Надзорное ведомство задаст вопросы управляющей компании по содержанию дома и установит все обстоятельства случившегося ЧП.
― В настоящее время приняты меры к обеспечению безопасности людей, территория земельного участка огорожена, организованы работы по демонтажу бетонного основания балкона, ― прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.
Напомним, инцидент произошел днем 21 мая в центре города. В доме с видом на Оперный театр обвалилась балконная плита. Конструкция повисла на высоте 9 этажа и зацепилась за систему кондиционера.
В результате происшествия никто не пострадал.
Источник фото: прокуратура Новосибирской области.
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