Упавший балкон в центре Новосибирска заинтересовал прокуратуру

Прокуратура Центрального района Новосибирска организовала проверку по факту частичного обрушения балконной плиты на девятом этаже жилого дома по адресу: ул. Орджоникидзе, 27.

Надзорное ведомство задаст вопросы управляющей компании по содержанию дома и установит все обстоятельства случившегося ЧП.

― В настоящее время приняты меры к обеспечению безопасности людей, территория земельного участка огорожена, организованы работы по демонтажу бетонного основания балкона, ― прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, инцидент произошел днем 21 мая в центре города. В доме с видом на Оперный театр обвалилась балконная плита. Конструкция повисла на высоте 9 этажа и зацепилась за систему кондиционера.

В результате происшествия никто не пострадал.