Временно ограничено движение транспорта в Новосибирске

С 25 июня по 2 июля на улице Лермонтова в районе дома № 34 проезжую часть сузят на 4 метра, а на улице Семьи Шамшиных — на 1 метр. Это связано с ремонтными работами на водопроводе, которые проводит МУП «Горводоканал».
— С 25 июня по 5 июля на 5 метров сужается проезжая часть ул. Фрунзе в районе жилого дома № 18, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Это необходимо из-за ремонтных работ на теплотрассе, которые проводит ООО «НТСК».
Водителей просят быть внимательными, обращать внимание на знаки и информационные щиты.
Ранее редакция сообщала о том, что власти закроют на ночь парковку на Петухова в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — wirestock.
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