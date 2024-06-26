Временно ограничено движение транспорта в Новосибирске

С 25 июня по 2 июля на улице Лермонтова в районе дома № 34 проезжую часть сузят на 4 метра, а на улице Семьи Шамшиных — на 1 метр. Это связано с ремонтными работами на водопроводе, которые проводит МУП «Горводоканал».

— С 25 июня по 5 июля на 5 метров сужается проезжая часть ул. Фрунзе в районе жилого дома № 18, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Это необходимо из-за ремонтных работ на теплотрассе, которые проводит ООО «НТСК».

Водителей просят быть внимательными, обращать внимание на знаки и информационные щиты.

Ранее редакция сообщала о том, что власти закроют на ночь парковку на Петухова в Новосибирске.