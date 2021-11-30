Управление энергетики и водоснабжения Академгородка оштрафовали на 50 тысяч рублей

Новосибирское УФАС России оштрафовало ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» за требование лишней справки, сообщает пресс-служба ведомства. Сумма штрафа составила 50 000 рублей*.

— В ответ на заявление гражданина об увеличении мощности энергопринимающих устройств, сетевая организация потребовала справку о величине максимальной мощности, выделенной на его земельный участок, подписанную жилищно-строительным кооперативом, — говорится в сообщении. — Представление заявителем этого документа не предусмотрено Правилами технологического присоединения**.

Кроме того, Управление энергетики и водоснабжения нарушило трехдневный срок направления уведомления, содержащего указание на сведения, которые должны быть дополнительно представлены заявителем.

*ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

** Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861