На Юго-Западном жилмассиве снесут детскую площадку у бульвара Победы

12 сентября на территории бульвара «Победы» будет демонтирована детская игровая площадка. Кроме того, МАУ «Горзеленхоз» снесет аварийные зеленые насаждения. Об этом говорится в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».
— ФБУ «Новосибирский ЦСМ» выдана справка о необходимости демонтажа элементов оборудования детской площадки, расположенной на территории бульвара «Победы», ввиду несоответствия требованиям ГОСТ Р 52169-2012, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках разработанного плана озеленения, здесь будут посажены новые деревья и кустарники.
До конца сентября текущего года будет проведена посадка новых зеленых насаждений: 23 крупномерных дерева и 721 кустарник. Летом на этой территории планируется разбить цветник 5175 однолетников.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске демонтируют детские площадки в скверах.
Фото из Телеграм-канала «Зеленый Новосибирск»
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