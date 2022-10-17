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«Спецавтохозяйство» взыскивает долги с конкурента

  • 17/10/2022, 10:47
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вывоз мусора из Новосибирска
МУП заменяло компанию на территории Октябрьского и Дзержинского районов во время конфликта «мусорных» перевозчиков.

Муниципальный перевозчик твердых коммунальных отходов МУП «Спецавтохозяйство» подал иски в суд к ООО «ЭкоТранс-Н» (Входит в ГК «ВИС». — Ред.). В первом иске речь идет о взыскании 817,7 тыс рублей долга и пени в размере 2248,85 руб. за период с

27.09.2022 по 07.10.2022, начиная с 08.10.2022 по день фактического исполнения обязательства. Во втором иске о взыскании задолженности за оказанные услуги по договору на оказание услуг по транспортировке ТКО в размере 652 тыс руб и пени за период с 27.09.2022 по 07.10.2022 в размере  1793,58 рублей, за период с 08.10.2022 по день фактической оплаты задолженности. Детали исков пока не раскрываются.

вывоз мусора из Новосибирска

«ЭкоТранс-Н» вернулся в Октябрьский район

Напомним, с 23 сентября ООО «ЭкоТранс-Н» приступил к обязанностям по транспортированию ТКО на территории Октябрьского района города Новосибирска. Об этом сообщала пресс-служба компании. Ранее эти работы по договору субподряда осуществляло МУП «САХ».

Напомним, в апреле сотрудники ООО «ЭкоТранс-Н» объявили забастовку. Официальной причиной называлась невыплата заработной платы, что привлекло внимание прокуратуры. В ГК «ВИС» эту информацию опровергли и обвинили водителей  в саботаже. Позже стало известно, что бастующих водителей лишили зарплаты.  23 апреля мэр Новосибирска ввел в городе режим повышенной готовности.

В итоге участников «мусорного» рынка города обвинили в подготовке скандала на майские праздники. Вывоз мусора из самых проблемных районов — Октябрьского и Дзержинского — временно взяло на себя МУП «Спецавтохозяйство». Впрочем представители предприятия, как и депутаты горсовета, неоднократно отмечали, что не против, чтобы временное решение стало постоянным.

ООО «ЭкоТранс-Н» в 2020 году выиграла четыре из шести тендеров на вывоз мусора из Новосибирска в течение трех лет на общую сумму более 9 млрд рублей. Тогда же отмечалось, что компания входит в ГК «ВИС», как и ООО «Экология-Новосибирск». К компании «ЭкоТранс» возникали вопросы  у депутатов регионального парламента, в связи с некачественной работой по вывозу ТКО из района области.

 

Ранее редакция сообщала, что в области в ближайшее время будет объявлен старт по выбору инвесторов для новых «мусорных» концессий

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Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : утилизация мусора Вывоз мусора из Новосибирска


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