Управляющий новосибирской фирмы растратил 10 млн рублей компании

В Новосибирске 38-летнего управляющего фирмы признали виновным в мошенничестве. По информации источника Infopro54, мужчина работал в ООО «Практик-центр». Используя фиктивные договоры на оказание транспортных услуг, он присвоил более 10 миллионов рублей, принадлежащих компании. Эти деньги он потратил на личные нужды.

Новосибирца задержали, но свою вину он не признал. Пока суд рассматривал его дело мужчина возместил ущерб в размере 3,9 миллиона рублей.

— Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, — сообщили в прокуратуре.

Теперь виновный сотрудник обязан вернуть компании оставшуюся часть похищенных средств — 6,4 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что УФСБ ликвидировало банду телефонных мошенников, обманувших новосибирцев на 40 млн. Преступники вербовали и координировали дропов, а так же руководили курьерами.