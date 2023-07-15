Управляющую частным пансионатом в Новосибирске отправили под домашний арест

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска 15 июля была избрана мера пресечения в отношении управляющей пансионатом престарелых «Рэмили» Елене Наумовой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Наумова отправлена под домашний арест до 13 сентября, сообщила пресс-служба управления Судебного департамента Новосибирской области

Постановление не вступило в законную силу.

— По данным следствия, управляющая частного пансионата, расположенном в Октябрьском районе города Новосибирска оказывала людям пожилого возраста и инвалидам социальные услуги по проживанию в пансионате, расположенном в Октябрьском районе города Новосибирска, — ранее сообщал следственный комитет в сообщении.

Напомним, 98-летний постоялец частного пансионата «Рэмели» Иван Ларионов, как сообщал СК, был избит в середине июня и экстренно направлен в реанимационное отделение одной из больниц города. Несмотря на все усилия медиков, ветеран Великой Отечественной войны скончался. В Следственном комитете РФ возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее редакция сообщала, что началась проверка по факту избиения ветерана ВОВ в частном пансионате в Новосибирске.