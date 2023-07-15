Официальные сроки сдачи четвертого моста в Новосибирске сдвинули

Четвертый мост через Обь в Новосибирске планируют ввести в первом квартале 2024 года. При этом строительные работы на объекте, по-прежнему, должны быть закончены до конца 2023 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевского.

По его словам, после завершения работ объект будет проверять Ростехнадзор и бумажная работа может занять первый квартал 2024 года.

Пресс-служба ГК «ВИС» 10 июля сообщала, что строители моста через Обь смонтировали 34 из 70 вант.

Напомним, в 2022 году из федерального бюджета региону были выделены дополнительные 7 млрд рублей на ускорение работ по завершению строительства моста. Предполагалось, что движение будет открыто в конце 2022 года, а работы завершены в начале 2023. Открытие объекта планировали приурочить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который планировали проводить в Новосибирске. Однако потом чемпионат отменили и сроки были сдвинуты на конец 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что неоднократно сдвигалась сдача станции метро «Спортивная». В мэрии города отмечают, что объект находится в стадии финальных работ и документального оформления.