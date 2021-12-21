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Уровень безработицы в регионах Сибири — менее 2%

  • 21/12/2021, 14:18
Автор:
Новости Сибири
Количество вакансий на рынке труда в несколько раз больше, чем желающих трудоустроиться. И этот разрыв будет расти.

Регионы Сибири отчитываются о выполнении задачи, поставленной президентом РФ, по восстановлению рынка труда до уровня пандемийного 2019-го.

В Омской области к ноябрю 2021 года на рынке региона на 28,5 тысячи человек уменьшилась общая безработица, ее уровень, по версии Росстата, снизился с 8,5 до 5,7%, количество зарегистрированных безработных сократилось в 4 раза, уровень зарегистрированной безработицы — с 5,6% до 1,3%. Сегодня на бирже труда в регионе зарегистрированы 13 тысяч безработных, при этом количество вакансий — более 39 тысяч, напряженность на рынке труда составляет 0,5%.

— Такого значения по безработице у нас не было уже давно, — констатирует заместитель министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская. — Основная доля вакансий — это рабочие профессии, которые сосредоточены в Омске. Из них примерно 15 тысяч человек требуются в сфере строительства. Большой спрос на кадры в сферах промышленности, здравоохранения, образования, государственного и муниципального управления. Причем динамика роста спроса на рабочую силу сохраняется.

По наблюдению Варнавской, даже несмотря на кризис работодатели не стремились сокращать сотрудников. Из заявленных к сокращению 5,6 тысячи человек за год были уволены менее 2 тысяч. В основном в ходе реорганизационных мероприятий.

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В Новосибирской области с начала 2021 года количество официально зарегистрированных безработных сократилось в 3 раза — до 25 тысяч человек, уровень зарегистрированной безработицы снизился с 5,1 до 1,8% от общей численности рабочей силы. По данным Росстата, безработица в регионе сократилась с 7,1 до 5,6% от численности рабочей силы. При этом в регионе в службе занятости размещены около 52 тысяч вакансий.

— Активность работодателей на рынке труда восстановилась еще в 2020 году. Мы фиксировали рекордные показатели спроса, — рассказывает начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова. — Больше всего востребованы специалисты рабочих профессий. Основная масса вакансий сосредоточена в Новосибирске. На сельскую местность приходятся около 18%.

В целом в регионе сегодня официально трудоустроеы 1,37 млн человек. Это на 69 тысяч больше, чем в 2020 году, и на 19 тысяч, чем в 2019-м. По словам Лавровой, эти цифры свидетельствуют о том, что рынок труда в области восстановился.

Красноярский край начинал второй пандемийный год с безработицей в 52 тысячи человек. На сегодняшний день в службах занятости зарегистрированы 11,7 тысячи. Уровень безработицы в регионе составлял 3,5%, сегодня — 0,8%. В Красноярске произошли еще более заметные изменения: уровень безработицы снизился за год с 4,5 до 0,5%. За год на постоянную работу были трудоустроены около 75 тысяч человек. Сейчас в базе — около 60 тысяч вакансий.

— Очень позитивную помощь в трудоустройстве оказали федеральные и региональные меры поддержки, которые работодатели края активно использовали. Надеемся, что они будут действовать в 2022 году, — сообщил заместитель руководителя Агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин

Прогнозируя развитие ситуации, эксперты отметили, что тренд заметного превалирования предложения над спросом на рынке труда в регионах будет сохраняться. В Красноярском крае не исключают, что кадровый голод станет еще более жестким.

— У нас начинается реализация около 70 инвестиционных проектов, которые ориентировочно дадут 70 тысяч новых вакансий. Дефицит специалистов может возникнуть в нефтегазовой, горнодобывающей отраслях, в промышленности, — прогнозирует Сергей Селюнин. — Также большую кадровую потребность дадут проекты, которые реализуются в Арктической зоне.

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Ольга Лаврова добавила, что правительство региона не планирует сворачивать местные меры поддержки работодателей, а также безработных по переобучению, поддержке предпринимательских инициатив, трудоустройству людей с инвалидностью, чтобы содействовать в заполнении вакантных мест. Стоит отметить, что в регионе идет строительство ряда крупных инфраструктурных объектов, намечается большой спрос на специалистов сферы здравоохранения и образования (после ввода в эксплуатацию 7 поликлиник и 6 школ) и специалистов рабочих специальностей. В Омской области в 2022 году также намерены продвигать программы по переподготовке граждан и сделать акцент на содействие занятости молодежи, чтобы закрепить молодых специалистов на предприятиях региона.

— Работа сейчас есть, все регионы трудодефицитные, напряженность на рынке труда низкая, безработных недостаточно. Органам власти необходимо проводить активную политику по привлечению кадров за счет трудовой мобильности, — резюмировала Ирина Варнавская.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Омская область Новосибирская область Иркутская область

Теги : работа вакансии безработица


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