Когда выгоднее взять отпуск в 2022 году

Самые любимые месяца для отпуска у жителей Новосибирской области – это июль, август и сентябрь, а вот в ноябре и апреле новосибирцы, как показывают опросы, отдыхают реже всего, сообщают эксперты hh.ru.

Стандартный отпуск большинства работников составляет 28 дней. При этом 54% ранее опрошенных новосибирцев признались, что положенного отпуска им недостаточно и хотелось бы больше, еще 4% считают, что отдых может быть и покороче, остальные вполне довольны тем, что есть.

Как правило, наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2022 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (16 рабочих дней), в мае (18 рабочих дней) и в феврале (19 рабочих дней).

— Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в августе 2022 года 23 рабочих дня, а в январе — 16. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня. Если совсем просто, что СДЗ — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже, — поясняет Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.

По словам Татьяны Нечаевой, часто отпускные оказываются меньше зарплаты. Это связано с тем, что при расчете зарплаты за основу берется стоимость одного рабочего дня в конкретный месяц, а в отпускных — средний дневной заработок, который обычно ниже. Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку.

Кстати, по данным одного из опросов на hh.ru, при планировании отпуска с трудностями обычно не сталкиваются лишь 42% жителей Новосибирской области, у остальных так или иначе возникали проблемы. Так, 38% новосибирцев рассказали, что им нельзя уходить в отпуск одновременно с коллегами, 30% — что им бывает просто не на кого оставить работу.

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