Subaru Forester сбил школьников на электросамокате в центре Новосибирска

В Новосибирске полицейские устанавливают обстоятельства дорожного происшествия, в котором пострадали школьники. Авария произошла вечером в воскресенье в Центральном районе города.

По предварительной информации ГАИ, 37-летний водитель Subaru Forester ехал по улице Гоголя и при повороте на Каменскую на пешеходном переходе столкнулся с электросамокатом.

— В результате ДТП пострадали 16-летний водитель электросамоката и его 13-летний пассажир. Оба мальчика доставлены в больницу. Характер полученных ими травм уточняется, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

На место происшествия выезжал наряд ДПС.

Ранее редакция сообщала о том, что на улице Немировича-Данченко в Новосибирске водитель Haval сбил двух девушек на электросамокате, пересекавших проезжую часть по «зебре» на запрещающий сигнал светофора.