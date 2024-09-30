Subaru Forester сбил школьников на электросамокате в центре Новосибирска

В Новосибирске полицейские устанавливают обстоятельства дорожного происшествия, в котором пострадали школьники. Авария произошла вечером в воскресенье в Центральном районе города.
По предварительной информации ГАИ, 37-летний водитель Subaru Forester ехал по улице Гоголя и при повороте на Каменскую на пешеходном переходе столкнулся с электросамокатом.
— В результате ДТП пострадали 16-летний водитель электросамоката и его 13-летний пассажир. Оба мальчика доставлены в больницу. Характер полученных ими травм уточняется, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
На место происшествия выезжал наряд ДПС.
Ранее редакция сообщала о том, что на улице Немировича-Данченко в Новосибирске водитель Haval сбил двух девушек на электросамокате, пересекавших проезжую часть по «зебре» на запрещающий сигнал светофора.
Источник фото: пресс-служба ГАИ по НСО.
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