Жительница Новосибирска с подельником ограбила школьника в Сочи

В Сочи на остановке злоумышленники отобрали у подростка сумку с мобильным телефоном.

Как выяснили оперативники, преступники следили за школьником и шли за ним от центра города до микрорайона Мамайка. Они дождались момента, когда рядом с подростком никого не будет. Затем мужчина схватил его и удерживал, пока женщина забирала сумку. Затем нападавшие скрылись, сняв с потерпевшего кепку.

Полицейские установили личности и местонахождение злоумышленников. Оказалось, что это были 32-летний житель Саратова и его 39-летняя сообщница из Новосибирска. Их задержали на одной из улиц города и доставили в отдел для разбирательств.

У пары изъяли похищенный телефон и вернули потерпевшему. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

Ранее редакция сообщала о том, что женщина на джипе влетела в торговый павильон в Новосибирске.