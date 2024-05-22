Эксперты настаивают на четкой проработке критериев дробления бизнеса

Эксперт Уполномоченного по правим человека при президенте России предложил обязать налоговую службу в ходе борьбы с дроблением бизнеса выдавать предварительные заключения об отнесении компаний к группе взаимозависимых лиц.
По его словам, в основу формирования переходного режима может быть положен налоговый маневр: определение лимита доходов не по лицу, а по группе взаимозависимых лиц, с одновременным повышением лимита и введением прогрессивной шкалы налоговых ставок, исходя из официальных размеров микро- и малого бизнеса. Для этого важно определить, кто подлежит включению в такую группу, как правильно определить вид деятельности того или иного участника
— Сегодня для этого используется слишком расплывчатое и широкое понятие взаимозависимости: фактически это некие особые отношения между лицами, способные повлиять на результаты их экономической деятельности (пункты 1 и 7 ст. 105.1 НК РФ). Однако предпочтительней было бы использовать понятие контролирующих лиц, получающее стремительное осмысление и наполнение благодаря практике привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (гл. III.2 Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), — подчеркнул Вадим Зарипов.
Он уверен, что в налоговом законодательстве необходимо прописать определение такого понятия:
При этом эксперт отмечает, что в силу многообразия хозяйственных ситуаций неизбежны пограничные ситуации, когда отнести лицо к группе или определить его вид деятельности налогоплательщику затруднительно.
— На этот случай необходим специальный сервис — предварительная (а не последующая, как при проведении выездных проверок) квалификация налоговым органом группы и вида деятельности (по аналогии с мотивированными мнениями в рамках налогового мониторинга), — комментирует Вадим Зарипов. — В рамках такого сервиса налогоплательщик будет вправе (но не обязан) обратиться в региональное управление налоговой службы с заявлением о выдаче предварительного заключения. В свою очередь, если у налогового органа имеется информация о несоответствии налогоплательщика требованиям, он обязан своевременно направить налогоплательщику заключение об этом.
Как подчеркивает Зарипов, налогоплательщик вправе учесть заключение и внести уточнения, либо провести согласительную процедуру в ФНС, оспорить в суде. Если же оспорить в суде не удалось, налогоплательщик обязан исполнить заключение.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что призыв президента к плавному переходу на «белую сторону» можно расценивать как последнее предупреждение.
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