Эксперты настаивают на четкой проработке критериев дробления бизнеса

Эксперт Уполномоченного по правим человека при президенте России предложил обязать налоговую службу в ходе борьбы с дроблением бизнеса выдавать предварительные заключения об отнесении компаний к группе взаимозависимых лиц.

Как отметил руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив юридической компании МЭФ LEGAL Вадим Зарипов в ходе круглого стола, организованного аппаратом уполномоченного, критерии дробления бизнеса сегодня не до конца ясны. Если поставлена задача избавиться от этого явления в целом, то их надо сделать максимально четкими и понятными. И при формировании переходного налогового режима сформулировать специальные защитные нормы.

По его словам, в основу формирования переходного режима может быть положен налоговый маневр: определение лимита доходов не по лицу, а по группе взаимозависимых лиц, с одновременным повышением лимита и введением прогрессивной шкалы налоговых ставок, исходя из официальных размеров микро- и малого бизнеса. Для этого важно определить, кто подлежит включению в такую группу, как правильно определить вид деятельности того или иного участника

— Сегодня для этого используется слишком расплывчатое и широкое понятие взаимозависимости: фактически это некие особые отношения между лицами, способные повлиять на результаты их экономической деятельности (пункты 1 и 7 ст. 105.1 НК РФ). Однако предпочтительней было бы использовать понятие контролирующих лиц, получающее стремительное осмысление и наполнение благодаря практике привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (гл. III.2 Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), — подчеркнул Вадим Зарипов.

Он уверен, что в налоговом законодательстве необходимо прописать определение такого понятия:

Установить, что группа лиц — это совокупность лиц, имеющих общее контролирующее лицо, а контролирующее лицо — это физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее в соответствующем периоде право давать обязательные для исполнения указания.

В отдельных случаях налогоплательщикам, возможно, надо предоставить право доказывать налоговому органу наличие достаточной самостоятельности участников схемы, несмотря на формальные признаки группы, а при отсутствии самостоятельности подтверждать бизнес-логику (деловую цель) такой организации бизнеса.

Новые правила могут предусматривать возможность проведения специальной налоговой проверки одновременно в отношении всех лиц, подозреваемых в схеме, с вынесением одного общего решения.

Если в результате пересмотра установлено, что лимит превышен, то перерасчет налогов по общей системе должен производиться каждому, кто использовал спецрежим, а не путем консолидации доходов на одно лицо, выбранное налоговым органом.

Если взыскание с участников группы невозможно, то недоимка взыскивается субсидиарно с контролирующего лица. Если несколько контролирующих лиц — субсидиарная ответственность применяется к ним солидарно.

При этом эксперт отмечает, что в силу многообразия хозяйственных ситуаций неизбежны пограничные ситуации, когда отнести лицо к группе или определить его вид деятельности налогоплательщику затруднительно.

— На этот случай необходим специальный сервис — предварительная (а не последующая, как при проведении выездных проверок) квалификация налоговым органом группы и вида деятельности (по аналогии с мотивированными мнениями в рамках налогового мониторинга), — комментирует Вадим Зарипов. — В рамках такого сервиса налогоплательщик будет вправе (но не обязан) обратиться в региональное управление налоговой службы с заявлением о выдаче предварительного заключения. В свою очередь, если у налогового органа имеется информация о несоответствии налогоплательщика требованиям, он обязан своевременно направить налогоплательщику заключение об этом.

Как подчеркивает Зарипов, налогоплательщик вправе учесть заключение и внести уточнения, либо провести согласительную процедуру в ФНС, оспорить в суде. Если же оспорить в суде не удалось, налогоплательщик обязан исполнить заключение.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что призыв президента к плавному переходу на «белую сторону» можно расценивать как последнее предупреждение.