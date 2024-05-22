Глава правительства Кузбасса и экс-мэр Кемерова Илья Середюк назначен врио губернатора

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил временно исполняющего обязанности главы региона Илью Середюка депутатам Заксобрания, членам правительства региона и общественности.
Середюк был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса указом президента. Напомним, предыдущий глава Кемеровской области Сергей Цивилев также указом президента от 14 мая назначен министром энергетики России.
Илья Середюк родился в городе Кемерово. С 1999 по 2003 годы занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области. В 2003 году назначен начальником управления промышленности и потребительского рынка администрации города Кемерово, до 2016 года работал в органах местного самоуправления. В апреле 2016 года решением городского Совета народных депутатов назначен исполняющим обязанности главы города Кемерово, в сентябре 2016 года по результатам голосования избран главой города Кемерово. В сентябре 2022 года назначен на пост первого заместителя губернатора – председателя правительства Кузбасса.
Фото пресс-центра администрации правительства Кузбасса, автор: пресс-служба.
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