Рекламодателям

Ушел из жизни бизнес-омбудсмен Новосибирской области Николай Мамулат

  • 11/09/2024, 12:20
Автор: Юлия Данилова
Ушел из жизни бизнес-омбудсмен Новосибирской области Николай Мамулат
Прощание состоится в пятницу 13 сентября.

11 сентября скончался уполномоченный по защите право предпринимателей Новосибирской области Николай Мамулат. Эту информацию редакции подтвердили в пресс-службе бизнес-омбудсмена. Причина смерти не уточняется.

Прощание с Николаем Егоровичем пройдет в пятницу 13 сентября с 12.00 до 13.00 на Кропоткина, «Похоронный дом «ИМИ».

Напомним, в марте большинством голосов депутатов регионального парламента Николай Мамулат был избран бизнес-омбудсменом на второй срок.

Николай Мамулат с 2001 года трижды избирался депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области. В региональном парламенте возглавлял комитет по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.

Более 20 лет занимался предпринимательской деятельностью. Начинал с розничной торговли, далее — оптовыми поставками для нужд города и области. После чего переформатировал основной бизнес в спортивно-оздоровительное направление в рамках создания успешного фитнес-клуба, одновременно развивая туристический бизнес.

Ранее редакция рассказывала о планах работы Николая Мамулата на посту бизнес-омбудсмена.

Фото предоставлено пресс-службой бизнес-омбудсмена Новосибирской области, автор: Михаил Периков.

589

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : некролог бизнес-омбудсмен


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNatЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNb1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNpAЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfQЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNWaЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность

Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность

Одна из ключевых причин — цифровизация процесса взыскания.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Из-за ремонта ограничено движение автомобилей в трех районах Новосибирска
11/09/24 15:00
Общество
Сибирский форум застройщиков, девелоперов и риелторов «Строим будущее. Сибирь» соберет уникальных экспертов Москвы, Петербурга и Сибири
11/09/24 14:49
Недвижимость
Строящаяся высотка полыхает в Заельцовском районе Новосибирска
11/09/24 14:40
Происшествия
Жители Новосибирска рассказали о желаемом МРОТ
11/09/24 14:30
Общество
Новосибирцев ждет новое удорожание авиаперелетов из-за повышения ставок на аэронавигацию
11/09/24 14:00
Бизнес Общество
За одну операцию подростку удалили опухоль и сделали пластику лица в Новосибирске
11/09/24 13:30
Медицина
В мэрии Новосибирска рассказали, когда будет введена станция метро «Спортивная»
11/09/24 13:00
Общество
Летевший в Новосибирск самолет S7 вынужденно сел из-за приступа у пассажира
11/09/24 12:43
Происшествия
Благодаря прокуратуре убрали отвалы на берегу Оби в Новосибирске
11/09/24 12:30
Право&Порядок
Ушел из жизни бизнес-омбудсмен Новосибирской области Николай Мамулат
11/09/24 12:20
Общество
Застройщики резко сократили запуск новых жилищных проектов в Новосибирской области
11/09/24 12:00
Бизнес Недвижимость
На электронной карте Новосибирска разместят информацию о бомбоубежищах
11/09/24 11:30
Общество
«К вам приедет ревизор»: новосибирские рестораны и кафе получат публичную оценку
11/09/24 11:00
Бизнес Власть
В Новосибирске временно закрываются проезжие части в двух районах
11/09/24 10:30
Общество
Сразу два новых ФАПа введены в эксплуатацию в регионе благодаря нацпроекту
11/09/24 10:05
Власть
45 электричек изменят расписание с 15 сентября в Новосибирской области
11/09/24 10:00
Общество
Водитель погиб, пассажиры получили травмы в ДТП под Новосибирском
11/09/24 9:30
Происшествия
Талантливые кадры из Новосибирска переманивают на Дальний Восток
11/09/24 9:00
Бизнес Власть Отставки и назначения
Новосибирцы просят снова снизить пошлины на экспорт семян рапса до 6,5%
10/09/24 19:00
Агропром Бизнес ВЭД
«Я ждала, когда он меня добьет»: серийный садист четверо суток избивал и насиловал свою жертву в Новосибирске
10/09/24 18:20
Общество Право&Порядок
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Сбер: новосибирцы стали на 16% чаще использовать аккредитивы при заключении сделок
9/09/24 17:05
«Россети» направят более 6,6 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса Новосибирской области в 2024 году
9/09/24 14:54
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером международного турнира по вольной борьбе
9/09/24 10:15
Где предприниматели оформляют кредиты равные ключевой ставке
9/09/24 8:00
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-8 прибыльных вкладов на 3 месяца
5/09/24 9:00
Сибирякам предлагают кешбэк до 60 000 ₽, мили без ограничений и 13 зарплату
4/09/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска