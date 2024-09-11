Ушел из жизни бизнес-омбудсмен Новосибирской области Николай Мамулат

11 сентября скончался уполномоченный по защите право предпринимателей Новосибирской области Николай Мамулат. Эту информацию редакции подтвердили в пресс-службе бизнес-омбудсмена. Причина смерти не уточняется.

Прощание с Николаем Егоровичем пройдет в пятницу 13 сентября с 12.00 до 13.00 на Кропоткина, «Похоронный дом «ИМИ».

Напомним, в марте большинством голосов депутатов регионального парламента Николай Мамулат был избран бизнес-омбудсменом на второй срок.

Николай Мамулат с 2001 года трижды избирался депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области. В региональном парламенте возглавлял комитет по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.

Более 20 лет занимался предпринимательской деятельностью. Начинал с розничной торговли, далее — оптовыми поставками для нужд города и области. После чего переформатировал основной бизнес в спортивно-оздоровительное направление в рамках создания успешного фитнес-клуба, одновременно развивая туристический бизнес.

Ранее редакция рассказывала о планах работы Николая Мамулата на посту бизнес-омбудсмена.