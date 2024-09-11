Ушел из жизни бизнес-омбудсмен Новосибирской области Николай Мамулат

11 сентября скончался уполномоченный по защите право предпринимателей Новосибирской области Николай Мамулат. Эту информацию редакции подтвердили в пресс-службе бизнес-омбудсмена. Причина смерти не уточняется.
Прощание с Николаем Егоровичем пройдет в пятницу 13 сентября с 12.00 до 13.00 на Кропоткина, «Похоронный дом «ИМИ».
Напомним, в марте большинством голосов депутатов регионального парламента Николай Мамулат был избран бизнес-омбудсменом на второй срок.
Николай Мамулат с 2001 года трижды избирался депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области. В региональном парламенте возглавлял комитет по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.
Более 20 лет занимался предпринимательской деятельностью. Начинал с розничной торговли, далее — оптовыми поставками для нужд города и области. После чего переформатировал основной бизнес в спортивно-оздоровительное направление в рамках создания успешного фитнес-клуба, одновременно развивая туристический бизнес.
Ранее редакция рассказывала о планах работы Николая Мамулата на посту бизнес-омбудсмена.
Фото предоставлено пресс-службой бизнес-омбудсмена Новосибирской области, автор: Михаил Периков.
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