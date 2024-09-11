Благодаря прокуратуре убрали отвалы на берегу Оби в Новосибирске

Прокуратура, проверяя обращения местного жителя, выявила нарушение требований закона дорожно-эксплуатационным учреждением на берегу Оби в Новосибирске.
– На береговой полосе р. Обь размещены отвалы размываемого грунта (песка), что могло привести к причинению вреда водному объекту и водным биологическим ресурсам, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Кроме того, отвалы затрудняли доступ граждан к берегу.
После того как прокурор принял меры реагирования, были проведены работы по очистке береговой полосы. Ограждены места, где размещался размываемый грунт, чтобы предотвратить его сползание.
Должностное лицо предприятия, которое было виновато в ситуации, привлечено к административной ответственности. Ему был назначен штраф на общую сумму почти 50 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев раскритиковал пескобазы на берегу Оби.
Источник фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры Новосибирской области.
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