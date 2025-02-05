Несколько собак остались на улице после расселения барака в Новосибирске

В Новосибирске после сноса барака на улице Новая Заря остались три собаки, которые нуждаются в срочной помощи и новых хозяевах. В ноябре 2024 года все жильцы барака получили квартиры и переехали, оставив своих питомцев на произвол судьбы. Теперь собаки вынуждены жить в окружении строительного мусора — среди досок, осколков стекла, земли, гвоздей и арматуры.

Местная жительница Ольга Симоненко рассказала, что собак зовут Лора, Мишка и Тима. Небольшому псу Мише три года, Лоре — примерно столько же. А вот псу Тиме уже около двадцати лет.

— Он очень старый, у него лапы отказывают, — подчеркнула Ольга Симоненко изданию Om1 Новосибирск.

Две пожилые женщины, неравнодушные к судьбе собак, сделали для них будку на месте разрушенного барака. Эти же женщины подкармливают собак, что помогает животным выжить.

— Летом кормить собак будет некому, все разъедутся на дачи, — отметила сибирячка.

Собеседница издания добавила, что уже весной этих животных ждут новые проблемы, ведь на месте снесённого барака запланировано новое строительство.

Ранее редакция сообщал о том, что новосибирские зоозащитники требуют наказать организаторов жестокого отлова собак. Ловцы нарушили большинство норм законодательства.