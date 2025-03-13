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Ушёл из жизни депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Козлов

  • 13/03/2025, 18:30
Ушёл из жизни депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Козлов
Он много лет был профсоюзным лидером и депутатом регионального парламента

13 марта после продолжительной болезни ушёл из жизни профсоюзный лидер, член фракции КПРФ, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, замечательный и отзывчивый человек Александр Александрович Козлов.

Трудовая биография Александра Александровича началась в 1973 году, когда он окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта и устроился на судоремонтный завод в городе Жатай Якутской АССР. Отслужив два года в Советской армии, он пришёл на завод «Сибсельмаш», где в 1979 году и был избран заместителем председателя профкома. С 1984 по 1988 он работал в обкоме профсоюза работников оборонной промышленности, затем 10 лет – председателем обкома. В октябре 2000 года был избран председателем Федерации профсоюзов Новосибирской области.

Александр Козлов неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания Новосибирской области по спискам КПРФ. Он много и плодотворно работал в областном парламенте, неизменно защищая социальные права простых рабочих, инициировал принятие законов, направленных на поддержку новосибирцев. Он отстаивал права и имущество новосибирских профсоюзов, в том числе на федеральном уровне.

В соцсетях сегодня появилось много искренних соболезнований семье Александра Александровича. Многие из тех людей, кто его окружал, с кем она работал, признают, что Новосибирская область с его кончиной понесла невосполнимую утрату.

— Ушёл из жизни опытный политик, настоящий профсоюзный лидер, принципиальный борец за права трудового народа, искренний и жизнерадостный человек. Приносим самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, товарищам и коллегам Александра Александровича Козлова, — написал первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть в своем телеграмм-канале.

Именно Александр Козлов предложил проводить регулярный гемодиализ для пациентов с почечной недостаточностью. Благодаря ему сотни жителей региона смогли продлить свою жизнь и сохранить здоровье, так как в регионах появилась сеть центров гемодиализа в районных больницах, люди получили возможность не ездить каждый раз в Новосибирск, был организован медицинский транспорт для доставки пациентов на процедуру.

Редакция Infopro54 выражает искренние соболезнования близким Александра Александровича.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : некролог


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