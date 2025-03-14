Спортивно-оздоровительный проект за 800 млн появится рядом с Барышево

Под Новосибирском планируют построить еще один семейный спортивно-оздоровительный комплекс с лыжной базой и придорожным сервисом. Инициатор проекта — ООО «Бердский залив». Компания управляет яхт-клубом «Аквалэнд», в состав учредителей входят Алексей Костин и Игорь Ожерельев.

— Участок расположен на территории Барышевского сельсовета. Общая площадь составляет 8,7 гектар. Мы планируем разместить на участке лыжную базу площадью свыше тысячи кв метров, места общепита, прокат, детскую зону, каток. В проекте также предусмотрено создание зон для групповых занятий, мастер-классов, корпоративных мероприятий, русских бань, живописных троп с ландшафтным дизайном и необычным освещением, придорожной инфраструктуры и парковок, открытого бассейна, термального комплекса вместимостью до 400 человек, отельного комплекса на 50 номеров и ресторана, — перечислил на инвестсовете во время презентации проекта Игорь Ожерельев.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 800 млн рублей. В первую очередь инвесторы планируют ввести лыжную базу — в 2027-м году. К 2029 году они намерены завершить проект в рамках которого будет создано более 200 рабочих мест. Срок окупаемости проекта составит 8 лет. За это время в бюджет региона поступит порядка 420 млн рублей налогов.

Губернатор поручил Минэкономразвития проработать этот проект с точки зрения его размещения рядом с автомобильной дорогой, где требуется соблюдение границ придорожной полосы, а также с точки зрения минимизации воздействия на лесной массив. В качестве примера он предложил изучить спортивный проект, который был реализован в районе Дачного шоссе, где удалось урегулировать все нюансы.

Ранее редакция сообщала о том, что на городском пляже Новосибирска появится парк развлечений и оздоровительный центр. Мэрия Новосибирска также выдала разрешение на строительство парка «Звезда».