Некоторые уже просто забыли, что переводили накопительную пенсию в НПФ

Александр Лубенец рассказал Infopro54 о дискредитации системы НПФ, о том, как регионы лишились длинных инвестиционных инструментов, а также о том, почему почти 2 млн пенсионеров в 2020 году могли не обратиться за выплатой накопительной пенсии. Напомним, такую статистику, основанную на актуарных заключениях по 15 крупнейшим НПФ, на минувшей неделе опубликовал «Коммерсант».

— Александр Иванович, можете оценить ситуацию, которая сегодня сложилась на рынке накопительного пенсионного страхования в России?

— То, что мы видим сейчас, — это следствие искажения и фактически дискредитации хорошей идеи: системы накопительного пенсионного страхования. Почему это произошло…

В начале 2000-х президент России Владимир Путин озвучил планы по созданию в стране системы НПФ, и это была задача в списке позитивных перемен, когда людям предлагалось 6% от зарплаты перечислять в накопительную систему. Я сторонних таких решений, с помощью них государственные механизмы помогают человеку заботиться о своем будущем после выхода на пенсию. При поддержке и под контролем государства использование таких решений требует от человека минимальных знаний и сил: он просто пишет заявление, а госмашина должна обеспечить функционирование системы, контроль за грамотным вложением средств и рисками инвестирования. Большая часть населения не искушена в финансовых тонкостях, поэтому весь процесс нужно было максимально упроститья и так, в принципе, было сделано. При этом, переходя в НПФ, человек получал право на две пенсии: одну минимальную, государственную, а вторую накопительную, которая может быть достаточно большой.

Однако система была выстроена так, что НПФ не могли управлять деньгами напрямую: им нужно было заключать договор с управляющими компаниями, которые первоначально инвестировали средства в очень узкий круг активов в определенных пропорциях. Участники рынка и эксперты долго боролись за то, чтобы российским НПФ, как и их коллегам во многих странах мира, было разрешено инвестировать в более широкий круг активов, например в ипотечные инструменты.

Во всем мире фонды НПФ, работающие с длинными деньгами, являются самыми крупными операторами на финансовых рынках. Они владеют банками, фондами, выкупают акции крупнейших предприятий и за счет этих вложений обеспечивают доход для пенсионеров, некоторых из них при выходе на пенсию сохраняют до 70-80% своего прежнего дохода, поэтому они активно путешествуют. У нас такая система долгое время была зарегулирована. Со временем у российских НПФ тоже появились возможности оперативно размещать средства в более широкий круг инструментов, в том числе в ипотечные закладные.

— И почему процесс не пошел?

— Пока суммы пенсионных накоплений в системе были небольшими, на нее никто особо не обращал внимание — и все работало. Она развивалась, пусть и слабыми темпами, так как нормативная база, принятая при ее создании, была чересчур избыточна и зарегулирована. Но это было развитие. Государственный Пенсионный фонд РФ собирал деньги, а потом раз в год должен был перечислять их в НПФ, по сути, передавать в руки конкурентов. Практика показала: когда деньги заходят в бюджет, то возникает соблазн с ними «поработать», а рост накопительной части пенсии, когда речь начала идти о сотнях миллиардов рублей, привел к тому, что возник соблазн их не отдавать. На мой взгляд, это одна из основных причин, погубивших идею накопительного пенсионного страхования в РФ. Суммы, которые перечисляет работодатель за своих работников, должны поступать напрямую в НПФ!

В нашем государстве, в силу различных экономических катаклизмов, достаточно часто возникают потребности в деньгах, а тут они лежат — живые деньги накопительной пенсионной системы. Неудивительно, что при очередных экономических катаклизмах, возникновении потребности в реализации различных госпрограмм, накопительную систему решили заморозить. Сначала на год, потом на два, три, четыре и т.д. Как в русской сказке «Морозко»… НПФ, успевшие до заморозки собрать серьезные деньги от своих участников, продолжают существовать, но дальнейший процесс развития этого рынка пока тонет в дискуссиях. В ПФР заявляют, что «это плохая система, и она не нужна», что «6%, которые работодатель перечисляет по заявлению работника в НПФ, — это не пенсионные накопления человека», что к этому «должно прилагать руку государство, чтобы 6% не уходили на сторону, а оставались в распределительной системе в ПФР».

Одной из официальных причин заморозки были отрицательные результаты некоторых УК в отдельные годы от вложения пенсионных средств. Но если учесть, что эти вложения длинные — на 30-40 лет, то на длительном периоде они показывают хорошие показатели при надежном размещении активов, поэтому оценивать результат за короткий период времени некорректно.

— Вы были одним из инициаторов создания в России системы накопительного пенсионного страхования. Одно время даже развивали региональный НПФ. Сейчас поддерживаете эту идею?

— Я больше 20 лет бьюсь лбом об эту стену и по-прежнему большой сторонник накопительной пенсионной системы, так как уверен, что это очень интересный инструмент инвестиционного развития территории. Деньги, которые работодатель перечисляет в ПФР, очень значительны, с их помощью можно было бы развивать нужные регионам инфраструктурные и прочие проекты.

Концепция нашего НПФ «Сибирский сберегательный» заключалась в том, чтобы привлечь в него накопительную часть отчислений людей, работающих на территории. Мы предлагали администрации области и муниципалитету стать учредителями, контролировать через попечительский совет адресное размещение средств и использовать привлеченные фондом накопления новосибирцев на проекты, которые нужны самим новосибирцам. Мы готовы были уступить весь фонд за символическую плату, вплоть до 1 рубля. Если бы эта идея была реализована, то через 5-7 лет от начала проекта мы бы получили в области еще один институт развития с длинными гигантскими деньгами, сопоставимыми с годовым бюджетом региона и возможностью инвестирования на 20-30 лет в проекты региона.

— Субъекту федерации это дало бы финансовую самостоятельность…

— Безусловно, он мог бы самостоятельно реализовывать несколько таких крупных проектов, как четвертый мост через Обь (который сейчас строится с привлечением средств НПФ «Газпрома»), и население на платный проезд смотрело бы по-другому, понимая, что это обеспечивает их будущий доход на пенсии, что их пенсионные накопления вложены в этот проект. Но поддержки у органов власти мы не получили. Чиновникам было страшно связывать свою фамилию с очередными пенсионными реформами, хотя бюджет любого субъекта федерации больше чем наполовину состоит из зарплаты, а значит, из пенсионных отчислений. В итоге при всех основных естественных монополиях были созданы свои НПФ, они административными методами вовлекали своих сотрудников, «пылесосили» клиентов с рынка по всей стране и поглощали мелкие пенсионные фонды на территориях. Они «растащили» население Новосибирской области по своим фондам — и регион лишился СВОЕГО колоссального возобновляемого финансового источника. Сейчас мы доходами своего бюджета будем рассчитываться с концессионерами, которые привлекли на строительство объектов средства ЧУЖОГО НПФ! Если бы это были средства нашего фонда, то эти деньги шли бы на территорию!

Сейчас высказываются идеи о ликвидации ПФР, передаче его функций и полномочий в Минфин РФ, а накопительной системы пенсионного страхования — под эгиду ЦБ РФ, чтобы деньги работников сразу уходили в НПФ. Возможно, эти технологии начнут работать, но для многих регионов время для создания собственных долгосрочных инвестиционных инструментов, увы, упущено…

— Чтобы создать такой финансовый инструмент на территории, нужна политическая воля. Все-таки речь идет об укреплении финансовой независимости, что идет в разрез с общегосударственным курсом…

— Вы правы, здесь многое зависит именно от политической воли. Этот вопрос периодически всплывает, его муссируют различные политические силы, особенно накануне выборов. Потенциальные депутаты живо интересуются пенсионной тематикой, берут ее на вооружение, обещают разобраться, посмотреть законодательство, чтобы упорядочить работу с НПФ, разморозить накопления и не выплескивать из-за мелких проблем всю систему накопительного пенсионного страхования. Но пока на этом все заканчивается.

Человеку не всегда хватает знаний, терпения, чтобы разобраться в этом процессе, в результате это привлекает шарлатанов всех мастей. Именно поэтому процесс нельзя выпускать из-под контроля государства. Губернаторы и мэры сегодня запуганы, как я уже говорил, они боятся пенсионной темы, которая всегда больная, острая и непонятная. Со времен Михаила Зурабова (Глава Пенсионного фонда России с 1999 по 2004 годы, запуск сочетания распределительной системы пенсионного страхования и накопительной. — Ред.) никто не хочет в нее окунаться. Дмитрий Медведев (Экс-премьер министр РФ, повышение пенсионного возраста. — Ред.) — последний, кто стоял рядом с пенсионной реформой, и сейчас его рейтинг нужно искать ниже плинтуса.

— Почему, на ваш взгляд, так получилось, что более 2 млн человек в 2020 году не пришли за пенсией в свои НПФ?

— На мой взгляд, многие уже забыли о том, что когда-то писали заявление о перечислении накопительной части пенсии в НПФ. Наши люди вообще не очень представляют, какие отчисления работодатель платит за них и куда. На некоторых предприятиях на работников открывались накопительные счета в рамках коллективных трудовых договоров. Напомню, компании могли получать льготы по налогам за реализацию программ льготного пенсионного обеспечения. Не исключено, что часть сотрудников об этом тоже не знают. Кроме того, если раньше фонды были обязаны ежегодно направлять отчеты своим вкладчикам — «письма счастья», то потом это отменили, и сейчас человек должен сам проявить инициативу и поинтересоваться судьбой своих накоплений.

Тем не менее, на мой взгляд, всплеск интереса к системе накопительного пенсионного страхования уже наблюдается. На пенсию выходят те люди, кого я и мои коллеги 10-15 лет назад уговаривать работать с НПФ, и они обнаруживают, что у них доход на заслуженном отдыхе гораздо больше, чем у соседа, за которого работодатель перечислял деньги только в ПФР. А если у человека была и корпоративная пенсия…

Еще одной фишкой является возможность наследовать накопления, сформированные в НПФ, а также возможность их досрочного получения. С государственными деньгами из ПФР это невозможно. Если человек не дотянул до пенсии, то она у него пропала, и наследники не получат ничего. Заранее эти средства тоже никто не выплатит.