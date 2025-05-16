Условный индекс овощного рагу в США почти на треть выше, чем в Новосибирске

Аналитики ЧекИндекс подсчитали, во сколько обойдется овощное рагу, приготовленное жителем Соединенных Штатов Америки. Эксперты компании основывались на средних ценах в магазинах американских сетей Aldi и Walmart (по данным партнеров-аналитиков «Чек Индекса», с учетом пересчета весовых мер на 1 кг и 1 л, по курсу 1 USD=86 рублей). Здесь литр молока пастеризованного стоит 126 рублей, килограмм твердого сыра 1230 рублей, помидоры – 221 рубль, огурцы – 215 рублей, картофель – 129 рублей, красный перец – 464 рубля, куриное мясо – 369 рублей. Итого – 2 754.

— Необходимо также учитывать, что цены в США не включают налоги, которые добавляются при оплате (обычно +5–10% в зависимости от штата), — уточнили аналитики.

Сравнив полученные цифры с официальными данными Новосибирстата, корреспондент Infopro54 выяснил, что данный набор продуктов в Новосибирске стоит более, чем на треть дешевле американского.

По официальной статистике на 5 мая молоко питьевое пастеризованное в среднем по области стоило 104 рубля за литр, килограмм твердого сыра обойдется в 903 рублей, помидоры – 274 рубля, огурцы 170 рублей (на начало 2025 года они стоили 254 рубля), картофель – 72 рубля, красный перец – 135 рублей, а килограмм куриного мяса – 226 рублей. Итого – 1 885 рублей.

Таким образом, молоко в Новосибирске дешевле на 17,5%, красный перец почти в 3,4 раза, твердый сыр почти на 30%, куриное мясо на 30%, картофель на 75 %, а вот помидоры в столице Сибири стоят дороже американских на 15 %. Что касается огурцов, то если брать среднюю стоимость с начала года, то цена будет практически одинаковой.

По общим показателям овощное рогу в Новосибирске обойдется на 869 рублей дешевле, чем в США.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость продуктовой корзины в Новосибирской области превысила семь тысяч.