Новосибирский эксперт уверен в бесполезности госрегулирования платных мест в вузах

Федеральное правительство будет решать, сколько платных мест должно быть в российских вузах, а также выбирать конкретные специальности. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Мера вызвана тем, что более половины российских студентов учатся платно, но далеко не все получают нужное на рынке труда образование, об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, инициировавший данный законопроект.

Определять «нужные» специальности кабмин будет ежегодно, основываясь на прогнозах потребности в кадрах, разработанных Минтрудом.

При этом действовать парламентарии планируют очень оперативно. В кабмине сообщили, что подзаконные акты будут подготовлены в течение одного месяца. Вызвано это стремлением повысить качество высшего образования, заявил Володин. Он отметил, что сегодня из общего количества платных студентов 42,5% учатся на экономических и юридических отделениях. Спикера Госдумы сомневается, что это говорит об ориентированности высшей школы на рынок труда.

Напомним, что в феврале этого года на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию Владимир Путин призвал исключить чрезмерный платный набор в вузы по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда.

Проректор по внешним связям НГУЭУ Владимир Ромашин не отрицает наличия проблемы с кадрами, которые испытывают многие профессиональные сферы страны. Но он уверен, что решить вопрос методом запретов не получится.

— Здесь необходим комплексный подход. И в Думе это тоже понимают. Насколько я знаю, там до сих пор нет единогласного решения по этому поводу. Иначе страна продолжит терять хороших специалистов, процесс массовой эмиграции усилится. Ведь, если человек, решивший выучиться на юриста или экономиста, готов за это платить, то он может получить нужное образование и за границей. А потом там же и остаться работать. Да и есть здесь некоторое противоречие. Сейчас в стране рекордно-низкие показатели по безработице. Получается, что все вроде как ненужные стране специалисты трудоустроены, — уверен проректор.

Для решения кадровой проблемы необходим целый комплекс мер, говорит он. И метод запретов к ним не относится.

— Нужно популяризировать те же инженерные специальности, заинтересовывать ими детей со школы, а для этого средние учебные заведения нужно снабжать специализированным оборудованием, развивать внеурочную деятельность, — резюмировал эксперт.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Хотя Вячеслав Володин уже предложил начать переходный период с 1 сентября нынешнего года.

Напомним, в этом году стоимость платного высшего образования в вузах Новосибирска уже перевалила за 450 тысяч рублей в год.

Ранее редакция сообщала о том, что большинство новосибирцев выступает за профобразование старшеклассников.