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Стартовал семнадцатый Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

  • 12/04/2022, 13:17
11 апреля на заседании Организационного комитета дан старт XVII Межрегиональному конкурсу журналистского мастерства «Сибирь.ПРО».

Участники оргкомитета подвели итоги реализации проекта в 2021 году и обсудили главные темы конкурса текущего года.

Новости компанийЗаместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, председатель Оргкомитета Любовь Бурда отметила:

«Конкурс «Сибирь.ПРО» стал по-настоящему значимым событием общественной жизни регионов Сибири, получил признание и доверие со стороны журналистского сообщества».

При этом ключевой целью проекта, наряду с повышением профессионального уровня региональных журналистов, является содействие социально-экономическому развитию регионов Сибири.

В обстановке внешних ограничений абсолютным приоритетом российского государства является обеспечение устойчивости отечественной экономики. Управленческие решения на федеральном и региональном уровнях направлены на поддержку реального сектора экономики, финансовых рынков, а также выработку мер по социальной защите граждан. При этом усилия органов власти сфокусированы не только на преодолении существующих вызовов, но и на выстраивании долгосрочных планов развития, основанных на внутренних возможностях страны.

По словам заместителя полпреда, принципиально важно, чтобы в медиа представлялась подробная информация о реализации этих стратегических приоритетов, в конструктивном ключе рассматривались проблемные вопросы, существующие в обществе.

«В центре публикаций должна быть история   человека, труд которого направлен на благо Родины», – сказала Любовь Бурда.

По результатам обсуждения членами Оргкомитета «Сибирь.ПРО» – представителями органов государственной власти, бизнес-сообщества, экспертами и руководителями СМИ – главной темой проекта в 2022 году определена «Сибирь: воПРОсы устойчивого развития». В рамках темы года номинация полномочного представителя «Экономика» будет посвящена созданию новых и модернизации существующих производств импортозамещающей продукции, обеспечению технологического суверенитета страны, формированию условий для новых видов занятости граждан.

Любовь Бурда поблагодарила партнеров проекта и подчеркнула:

«Сегодня первоочередную значимость приобретает открытый диалог между властью, бизнесом и обществом, сплочение всего российского общества на основе идей патриотизма и гражданственности».

Подробнее о XVII Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» можно узнать на сайте. В новом конкурсном году приём заявок конкурсантов начнется 19 апреля. К участию в проекте принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Финальные мероприятия и награждение победителей проекта традиционно состоятся осенью текущего года в рамках «Сибирской медиа-недели».

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Сибирь.ПРО конкурс журналистов


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